أخبار البرلمان| مقترح بالنواب لإلغاء الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن التلاعب في فواتير الكهرباء



طالبت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، عن محافظة دمياط، بإلغاء قانون الإيجار القديم الساري تمامًا، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مباشرة، ويسري على الوحدات السكنية والإدارية معًا، مع إصدار قانون ينظم العلاقة بينهما، وفقصا لتسعيرة السوق الحالية.





برلمانية تكشف عن مفاجأة بشأن التلاعب في قراءة العدادات وفواتير الكهرباء طالبت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، عن محافظة دمياط، بإلغاء قانون الإيجار القديم الساري تمامًا، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مباشرة، ويسري على الوحدات السكنية والإدارية معًا، مع إصدار قانون ينظم العلاقة بينهما، وفقصا لتسعيرة السوق الحالية.



تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن مشكلة الأخطاء في فواتير استهلاك الكهرباء ، مشيرة إلى أن أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء تنتج بسبب القراءة الخاطئة للعدادات، أو عدم ذهاب المحصل لقراءته ووضع قيم تقديرية غير دقيقة.





أبرزها استجواب وزير التنمية المحلية.. 5 إجراءات من البرلمان ضد الحكومة بسبب الأمطار تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن مشكلة الأخطاء في فواتير استهلاك الكهرباء ، مشيرة إلى أن أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء تنتج بسبب القراءة الخاطئة للعدادات، أو عدم ذهاب المحصل لقراءته ووضع قيم تقديرية غير دقيقة.



شهدت مصر أمس، الثلاثاء، كارثة كبيرة بعد غرق عدد من المحافظات نتيجة تراكم مياه الأمطار، في أول اختبار حقيقي لاستعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء، الأمر الذي كشف عن إهمال المسئولين فى التصدي لهذه الأزمة، خاصة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من توقعات بسقوط أمطار، الأمر الذي دفع عددًا من النواب لتقديم مجموعة من البيانات العاجلة للمسئولين أمام البرلمان، بشأن غرق بعض المحافظات نتيجة لمياه الأمطار، ومطالبتهم بضرورة محاسبة المقصرين في هذه الأزمة.



إعلام البرلمان: قناة البى بى سى تواصل بث سمومها ضد مصر



قال النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان: إن قناة الـ'بي بي سي' بدأت تعبث خلال الفترة الأخيرة، بتاريخها وتستهدف مصر بشكل مباشر.



برلمانية: تغيير قانون الأحوال الشخصية طوق نجاة لملايين الأسر شهدت مصر أمس، الثلاثاء، كارثة كبيرة بعد غرق عدد من المحافظات نتيجة تراكم مياه الأمطار، في أول اختبار حقيقي لاستعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء، الأمر الذي كشف عن إهمال المسئولين فى التصدي لهذه الأزمة، خاصة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من توقعات بسقوط أمطار، الأمر الذي دفع عددًا من النواب لتقديم مجموعة من البيانات العاجلة للمسئولين أمام البرلمان، بشأن غرق بعض المحافظات نتيجة لمياه الأمطار، ومطالبتهم بضرورة محاسبة المقصرين في هذه الأزمة.قال النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان: إن قناة الـ'بي بي سي' بدأت تعبث خلال الفترة الأخيرة، بتاريخها وتستهدف مصر بشكل مباشر.



قالت النائبة/ مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، ان إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يوم سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة مجلس النواب في إنجاز واحد من أهم التشريعات التي تحتاج الي التغيير الجذري في أسرع وقت نظرا لمرور قرن من الزمان علي القانون الحالي.



اللجنة الفرعية بالبرلمان تبدأ في دراسة مشروع قانون "الوساطة لتسوية النزاعات" قالت النائبة/ مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، ان إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يوم سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة مجلس النواب في إنجاز واحد من أهم التشريعات التي تحتاج الي التغيير الجذري في أسرع وقت نظرا لمرور قرن من الزمان علي القانون الحالي.



قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية: إن اللجنة بدأت عملها أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وأنها ستعقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهى من اعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية.



لأول مرة من 2016.. الدولار يسجل 16.13.. وتوقعات بانخفاضه لـ 16 جنيها فى هذا الموعد قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية: إن اللجنة بدأت عملها أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وأنها ستعقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهى من اعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية.



هوى سعر صرف الدولار في تعاملات نهاية امس الثلاثاء بمعدل قرشين علي الأقل ليصل أدني سعر صرف له بقيمة 16.13 جنيه، ووصل سعر صرف الدولار كأدني قيمة له منذ 2016 بالبنك التجاري الدولي مسجلا 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.



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