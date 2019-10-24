الأرصاد تكشف المناطق المتوقع بها سقوط أمطار غزيرة ..فيديو

قال القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أشرف صابر، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس حتى يوم الجمعة، نظرا لوجود أمطار في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.





وأضاف القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن شدة وكثافة الأمطار تختلف من منطقة لأخرى، ولكنها سوف تستمر حتى يوم الجمعة.



