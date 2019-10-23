بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، احتفالًا كبيرًا للمشيخة العامة للطرق الصوفية، بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي على هامش الاحتفالات بختام مولد القطب الإبراهيمي، بعد إلغاء سرادق الاحتفال الذي كان من المقرر إقامته بحديقة الأسرة والطفولة، بمدينة دسوق بسبب هطول الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد.





تم الاحتفال فى حضور، البرلماني الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، واللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ محمد البيلي، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة كفر الشيخ.



