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محافظات

بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:47 م
الطرق الصوفية تحتفل
الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي
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محمود زيدان
شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، احتفالًا كبيرًا للمشيخة العامة للطرق الصوفية، بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي على هامش الاحتفالات بختام مولد القطب الإبراهيمي، بعد إلغاء سرادق الاحتفال الذي كان من المقرر إقامته بحديقة الأسرة والطفولة، بمدينة دسوق بسبب هطول الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد.

تم الاحتفال فى حضور، البرلماني الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، واللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ محمد البيلي، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة كفر الشيخ.

وتناولت الأمسية الدينية الحاشدة، صفات الأولياء الصالحين وسيرة سيدي إبراهيم الدسوقي وطريقته في الدعوة الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان منهاجه القرآن والسنة النبوية الشريفة، وأبرز كراماته والشدائد التي تعرض لها، وقصة بناء المسجد الذي كان زاوية صغيرة في بداية الأمر حتى صار أكبر مساجد محافظة كفر الشيخ. 
بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور
بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور
بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور
بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور
بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور
بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور
بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور
بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور
بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور
بحضور القصبي وهاشم.. الطرق الصوفية تحتفل بختام مولد الدسوقي.. صور
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