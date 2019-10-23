Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 23-10-2019

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:42 م
محمد محمود
محمد محمود
Advertisements
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء 23 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

- الحسد يطارد محمد محمود.. مشواره مع الأهلي بدون ملامح
تعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى اصابة قوية ، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي..

- أول تعليق رسمي من الأهلي عن إصابة محمد محمود بالصليبي
أكد الجهاز الفني للأهلي أن هناك اشتباها بإصابة محمد محمود لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي..

- استبعاد لاعب الأهلي من قائمة المنتخب الأوليمبي فى أمم أفريقيا
خرج محمد محمود لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي من قائمة شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي..

- قرار عاجل من الأهلي بعد إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي
قرر النادي الأهلي إرسال الأشعة الخاصة بلاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم محمد محمود الي الطبيب الالماني الشهير فايلر.

- بعد تأجيل الدوري .. 10 رسائل جديدة من رئيس الأهلي .. تعرف عليها
عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة..

- مصير شكاوى الأهلي .. محمود الخطيب يوجه سؤالا محرجا لمسئولي اتحاد الكرة
طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتفعيل دور اللجان باتحاد كرة القدم خاصة لجنة الانضباط والأخلاق..

- تأجيل منتصف الليل.. الخطيب يكشف سر غضبه في أزمة مباراة الأهلي والزمالك
أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ان الرؤية الأمنية لها احترامها وهيبتها، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الجهات الأمنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. اتجاه للاطاحة بـ لاسارتي.. وتركى يهنئ بيراميدز.. وخناقة عمرو السولية

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

اخبار الاهلي اليوم السبت.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة كانو سبورت.. موعد ظهور الفريق بقميصه الجديد

موجز البلد: تحديد موعد انضمام صلاح لمعسكر المنتخب.. الجيش السوري يسيطر على قواعد عسكرية جديدة.. الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق بميدان الجيش

الحسد يطارد محمد محمود.. مشواره مع الأهلي بدون ملامح

ترشيحاتنا

تحليل فيديو اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز.. أول ظهور لـ التوءم | والفنان لا يعرف أسرة زوجته

أخبار البرلمان| مقترح بالنواب لإلغاء الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن التلاعب في فواتير الكهرباء

أول تعليق رسمي من الأهلي عن إصابة محمد محمود بالصليبي

ثواب من يصلي جالسا .. فيديو

أمر ملكي سعودي بإعفاء وزيريّ الخارجية والنقل

مجلس الوزراء: إجازة جديدة للمدارس والجامعات في هذه الحالة..فيديو

Advertisements

قرار عاجل من الأهلي بعد إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي

كاف يجرى تفتيشًا على الأهلى والزمالك والمصرى وبيراميدز | ويهدد بالاستبعاد الإفريقى

صدمة فى الأهلي.. إصابة محمد محمود بـ قطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية

بعد صدمة الأهلاوية.. رد فعل خالد الغندور على تجدد إصابة محمد محمود

محمد صلاح يسجل هدفا عالميا لـ ليفربول أمام جينك.. فيديو

بعد هدف اليوم.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته

أول تعليق رسمي من محمود الخطيب على تأجيل بطولة الدوري

بعد رفضه إعطاء قيادة المنتخب لـ محمد صلاح: أحمد فتحي يتصدر تويتر ومغردون : بلاش مجاملات

اخبار نادي الزمالك اليوم 23- 10-2019.. تأجيل انطلاق القناة.. صدمة بسبب غياب نجم الفريق

أهداف خيالية.. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز برباعية على جينك فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

تعليق ناري لـ عضو مجلس الأهلي على تجدد إصابة محمد محمود بـ الرباط الصليبي

مصير شكاوى الأهلي .. محمود الخطيب يوجه سؤالا محرجا لمسئولي اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى