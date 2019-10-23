أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 23-10-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء 23 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
- الحسد يطارد محمد محمود.. مشواره مع الأهلي بدون ملامح
تعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى اصابة قوية ، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي..
- أول تعليق رسمي من الأهلي عن إصابة محمد محمود بالصليبي
أكد الجهاز الفني للأهلي أن هناك اشتباها بإصابة محمد محمود لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي..
- استبعاد لاعب الأهلي من قائمة المنتخب الأوليمبي فى أمم أفريقيا
خرج محمد محمود لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي من قائمة شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي..
- قرار عاجل من الأهلي بعد إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي
قرر النادي الأهلي إرسال الأشعة الخاصة بلاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم محمد محمود الي الطبيب الالماني الشهير فايلر.
- بعد تأجيل الدوري .. 10 رسائل جديدة من رئيس الأهلي .. تعرف عليها
عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة..
- مصير شكاوى الأهلي .. محمود الخطيب يوجه سؤالا محرجا لمسئولي اتحاد الكرة
طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتفعيل دور اللجان باتحاد كرة القدم خاصة لجنة الانضباط والأخلاق..
- تأجيل منتصف الليل.. الخطيب يكشف سر غضبه في أزمة مباراة الأهلي والزمالك
أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ان الرؤية الأمنية لها احترامها وهيبتها، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الجهات الأمنية.
- الحسد يطارد محمد محمود.. مشواره مع الأهلي بدون ملامح
تعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى اصابة قوية ، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي..
- أول تعليق رسمي من الأهلي عن إصابة محمد محمود بالصليبي
أكد الجهاز الفني للأهلي أن هناك اشتباها بإصابة محمد محمود لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي..
- استبعاد لاعب الأهلي من قائمة المنتخب الأوليمبي فى أمم أفريقيا
خرج محمد محمود لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي من قائمة شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي..
- قرار عاجل من الأهلي بعد إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي
قرر النادي الأهلي إرسال الأشعة الخاصة بلاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم محمد محمود الي الطبيب الالماني الشهير فايلر.
- بعد تأجيل الدوري .. 10 رسائل جديدة من رئيس الأهلي .. تعرف عليها
عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة..
- مصير شكاوى الأهلي .. محمود الخطيب يوجه سؤالا محرجا لمسئولي اتحاد الكرة
طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتفعيل دور اللجان باتحاد كرة القدم خاصة لجنة الانضباط والأخلاق..
- تأجيل منتصف الليل.. الخطيب يكشف سر غضبه في أزمة مباراة الأهلي والزمالك
أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ان الرؤية الأمنية لها احترامها وهيبتها، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الجهات الأمنية.