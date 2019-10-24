في اليوم العالمي لـ الروماتيزم.. اضطرابات المناعة تجعلك أكثر عرضة للإصابة به.. ودراسات صادمة تكشف عن تأثير التدخين في زيادة حدوثه.. ودور عشبة اليانسون في علاجه

في اليوم العالمي للروماتيزم.. تعرف على أبرز أسبابه

اليانسون النجمى الصينى يعالج الروماتيزم والسعال العثور على عقار استخدمه الفراعنة لعلاج الروماتيزم يقلل من التهاب عشاء القلب تأثير التدخين على المصابين بـ الروماتيزم









يحتفل في الثالث والعشرين من أكتوبر في كل عام، باليوم العالمي للروماتيزم أو ما يعرف باسم الرثْيَة، وهو مصطلح للمشاكل الطبية التي تصيب المفاصل.





ويعد الروماتيزم الالتهابي هو مصطلح عام يستخدم لتغطية العشرات من الاضطرابات، وعادة ما يشار إليها باسم الاضطرابات الروماتيزمية، وهذه هي المشاكل غالبا ما تكون متعلقة بـالتهاب المفاصل، والعضلات والأنسجة التي تربط أو تدعم الأعضاء وأجزاء من الجسم الداخلية الأخرى.





ويمكن للعديد من الاضطرابات الروماتيزمية أن تكون أحد أسباب اضطرابات المناعة الذاتية، حيث أن هذه الأمراض تتطور عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الأنسجة السليمة في الجسم بدلًا من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، وهناك اضطرابات روماتيزمية أخرى تنتج عن البلورات، مثل بلورات حمض اليوريك التي يمكن أن تهاجم الجسم عند الإصابة بالنقرس.





وهناك العديد من الاضطرابات الروماتيزمية الأكثر شيوعًا والتي يمكن علاجها بمزيج من الأدوية واتباع أسلوب حياة الصحي، وذلك حتى بدون علاج، حيث إن غالبًا ما يمكن إدارة اضطراب الروماتيزم وأعراضه باستخدام علاجات منزلية او بعض المشروبات والمأكولات.





فوائد نبات اليانسون النجمي في علاج الروماتيزم





وكشفت دراسة علمية أجريت مسبقا من قبل خبيرة التغذية الفرنسية صوفي فيجيه منسون أن استخدام نبات "الينسون النجمي الصيني" له العديد من الفوائد الطبيعية؛ حيث يُستخدم لعلاج الروماتيزم، كما أن مضغ بذوره بعد الوجبات يساعد على الهضم.





وأشارت صوفى إلى أن هذا النبات يستخدم كمضاد للسعال، ولإخراج الغازات من المعدة والجهاز البولي أو التناسلي، كما أنه مضاد لتقلصات البطن والعضلات.





وقد قامت شركة روش السويسرية لصناعة الأدوية باستخدام 90 % من هذا النبات الصيني في إنتاج المادة الفعالة لمصل "التاميفلو" المضاد لأنفلونزا الطيور، ومضادات الميكروبات والجراثيم، ومضادات الأكسدة، والمهدئات.





يُذكر أن نبات اليانسون النجمي الصيني هو شجرة صغيرة دائمة الخضر تنمو في شمال شرق فيتنام وجنوب غرب الصين، وهى على شكل نجمة وتحصد قبل أن تنضج.





عقار استخدمة الفراعنة في علاج الروماتيزم وعلاقته بالقلب





ذكرت دراسة اخرى اجريت مسبقا في الجامعة الأمريكية لطب القلب في واشنطن، انه هناك عقار يدعى الكولشيسين الذي كان يستخدمه الفراعنه لعلاج الروماتيزم ثبت أن له تأثيرا فعالا في علاج النوبات المتكررة لما يعرف باسم التهاب التأمور (التهاب غشاء القلب).





وأجريت اختبارات على الدواء العتيق والذي استخدم لعقود، كعامل مضاد للالتهاب في علاج النقرس الحاد مقابل علاج وهمي في تجربة اشتملت على 240 مريضا مصابين بالتهاب غشاء القلب.





وطبقا للبيانات التي قدمتها الدراسة، فإن معدل تكرار التهاب غشاء القلب تراجع بمقدار النصف تقريبا بالنسبة لأولئك الذين تناولوا عقار الكولشيسين، مقارنة بأولئك الذين تناولوا علاجا وهميا. وتكررت الحالة التي تسبب ألما حادا في الصدر بنسبة 42.5 بالمئة بالنسبة لأولئك الذين تناولوا حبوبا وهمية مقارنة بتكرارها بنسبة 21.6 بالمئة بالنسبة لأولئك الذين تناولوا كولشيسين.





والأكثر من ذلك فإن بعد ثلاثة أيام من العلاج ظهرت الأعراض على 19.2 بالمئة من المرضى، والذين تناولوا العقار مقارنة بأكثر من 44 بالمئة من أولئك الذين تناولوا دواء وهميا، وكان متوسط تكرار النوبات بالنسبة للذين تناولوا الدواء الوهمي 0.63 مرة مقارنة بحوالي 0.28 مرة بالنسبة لمن تناولوا كولشيسين.





ومع تكرار النوبات بصورة أقل فإن العقار أدى الى خفض معدل دخول المستشفيات إلى 1.7 بالمئة من 10 بالمئة في المجموعة التي تناولت العقار الوهمي، ويحتمل أنه أدى إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية في وقت يتزايد فيه الضغط للحد من حالات اعادة دخول المستشفى المكلفة.





وعلى الرغم من استخدام كولشيسين لعقود في علاج التهاب غشاء القلب في أعقاب اتجاهات ايجابية في التجارب السابقة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها دراسة رسمية تشتمل على مراكز متعددة لدراسة استخدام العقار لعلاج حالات التكرار المتعددة لالتهاب غشاء القلب، وقال الباحثون إن النتائج الإيجابية ستزيد من الثقة في استخدام الدواء لعلاج التهاب غشاء القلب.





علاقة التدخين بالإصابة بـ الروماتيزم





وأكدت دراسة اجريت مؤخرا في امريكا، انه يجب الإقلاع عن التدخين عامة نظرا للأضرار البالغة على الجسم، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الروماتيزمية بصفة خاصة لأنه يزيد من احتمالية اتخاذ المرض مسارات سيئة.





كما أوضحت الدراسة، إلى أن مرضى الروماتيزم المدخنين يحتاجون لنوعيات أقوى وكميات أكبر من الأدوية عن غيرهم ممن لا يدخنون، ويسهم الإقلاع عن التدخين في التأثير إيجابيا على هؤلاء المرضى، إذ أنه يحد من احتياجهم للأدوية؛ ومن ثم يقلل من تعرضهم لآثار أدوية الروماتيزم الجانبية.



