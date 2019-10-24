جائزتها تصل لـ 3 آلاف جنيه.. تفاصيل المسابقة الثقافية الدينية من وزارتي التعليم والأوقاف للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المسابقة الثقافية الدينية الكبرى للمعلمين، التي تنظمها بالتعاون مع وزارة الأوقاف، لنشر الثقافة الدينية بين المعلمين.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المسابقة بعنوان مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.





ويشترط في المعلمين المتقدمين لهذه المسابقة:





1- أن يكون المعلم من العاملين في إحدى المدارس المصرية.





2- ألا يقل بحثه عن 25 صفحة ولا يزيد على 30.





3- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.





4- يشترط أن تعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أوله لآخره.





وتتمثل جوائز المسابقة التي تقدم من وزارة الأوقاف للفائزين في : 3 آلاف جنيه للمركز الاول ، و 2500 للمركز الثاني ، و2000 جنيه للمركز الثالث ، و 1000 جنيه للمراكز من الرابع إلى العاشر.





ويشار إلى أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأوقاف اتفقتا علي إقامة مسابقة دينية بحثية كبرى يشارك فيها المعلمون والطلاب من المراحل التعليمية: (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية" العام – الفني ")، انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على نشر الوعي الديني السليم بين جموع المواطنين وخاصة فئة الشباب، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر والتواصل المباشر بين جميع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات، وبخاصة في المجال الديني؛ لبناء الوعي الديني الصحيح والفكر الرشيد المستنير.



