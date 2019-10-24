ضربت بالمهنية عرض الحائط.. خبراء الإعلام يهاجمون BBC.. ليلى عبد المجيد: ادعاءاتها بدون مصادر.. محمد المرسى يطالب بسرعة محاسبتها.. الأعلى للإعلام: موقف حاسم تجاهها

ليلى عبد المجيد: تغطية BBC الإعلامية لا تتسم بالأمانة ولا الدقة

محمد المرسى: يجب إعداد ملف بتجاوزات BBC وتقديمه لـ هيئة ofcom البريطانية علا شوشة: لقاء الـ BBC مع المقاول مسرحية تجارية رخيصة المستوى









استنكر عدد من خبراء الإعلام الهجوم المتكرر من قبل شبكة BBC البريطانية على مصر، مؤكدين أن حوارها مع المقاول الهارب كشف عن الوجه الحقيقى لرسالتها الإعلامية التي ضربت بمهنيتها عرض الحائط، واستمعت لادعاءات الهارب دون التحقق منها، مؤكدين أنها وقعت فى فخ عدم المهنية بل ووصل الأمر الى الإدعاءات الوهمية.





وأكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن استضافة قناة بي بي سي لمقاول هارب لـ يهاجم ودون دليل أو برهان المؤسسة العسكرية والنظام المصري هو أمر غير مهني وغير أخلاقي ويهدف للترويج لكلام مرسل ويهدف لهز الثقة بين المواطن وقياداته ومؤسساته، مشيرًا إلى أن هذه اللقاء يؤكد سياسة ومنهج هذه القناة في المعالجة السلبية لكل ما يتصل بقضايا الشأن المصري.





وأضاف "المرسى" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحوار لم يأت بجديد إطلاقًا هو إعادة مملة لكلام يفتقد الدليل ولشخص طالب بمظاهرات وفشل في دعوته وتم تجاهله تمامًا كما انة لم يضف شيئا للقناة او للمشاهد بل وضع العديد من علامات الاستفهام حول أهداف عرض مثل هذا اللقاء ، موضحًا ان الهدف من إجراء مثل هذا الحوار هو إعادة تقديم وتصدير وإنتاج مثل هذا الشخص وإعادته للأضواء وإعادة أفكاره للانتشار.





وتابع أستاذ الإعلام، أن موقف بي بي سي الحالي يتسق مع مواقفها السابقة باتخاذ مواقف ضد مصر بتشويه الحقائق وتزييف الواقع وهو ما أدى إلي فقدانها جانب كبير من مصداقيتها مشيرًا إلى أنه يجب اتخاذ موقف حاسم ضد هذه المؤسسة الإعلامية من خلال هيئة الاستعلامات ومن خلال المجلس الأعلى للإعلام، كما يجب إعداد ملف كامل بتجاوزاتها المهنية والأخلاقية في معالجة الشأن المصري وتقديمه لهيئة ofcom وهي الهيئة المنظمة للإعلام في بريطانيا وتشبه في صلاحيتها المجلس الأعلى للإعلام لدينا.









من جانبها قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن تعامل موقع BBC عربي مع التغطية الاعلامية في مصر ليس به اى نوع من المهنية ، موضحه أنها تغطية لا تنناول أى معالجة تتسم بالامانة او مراعاة الدقة او الانصاف او الاعتماد علي مصادر موضوعية وموثوقة في تناول قضايا مصر.





وأضافت ليلى عبد المجيد، فى تصريحات لـصدى البلد ، أن هناك تحيزا واضحا لوجهة نظر جماعة الاخوان الارهابية التي تجاهر بكراهية الوطن وتنكر اعترافها بفكرة الوطن من الأساس ، مشيرة إلى أن هناك عدة تقارير قدمتها الشبكة من قبل، مزيفة وتعتمد علي الاستناد لمصادر اتضح كذبها .





وتابعت ليلى عبد المجيد،، أتضح أيضًا ان معدي هذه التقارير اتفقوا مع الضيوف علي ما قالوه زورا ضد الدولة المصرية ، وهو ما ظهر فى قصة زبيدة التي ادعت امها انها اختفت قسريا وتعرضت لانتهاكات في سجون مصر، ثم اتضح انها هربت من امها وتزوجت وانجبت، كذلك ذكر معلومات وبيانات غير صحيحة عن بعض العمليات الارهابية.









كما قالت الإعلامية علا شوشة، مقدمة برنامج "بيوتنا"، على شاشة "صدى البلد" إن رؤيتى الإعلامية في حوار السفيه محمد علي بـ قناة bbc هو مشهد تمثيلي بين شخصين، متسائلًا "أين الحوار الإعلامى المهنى فى ذلك؟"





وأضافت الإعلامية علا شوشة، خلال بوست نشرته بـ صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن دور المذيعة فى التمثيل كان ضعيفًا، حيث كانت تقاطعه مقاطعات ساذجة، وذلك حتى تكتمل صورة المذيعة المهنية التي تستحضر فكر وكلام الطرف الاخر.





وتابعت أنه على سبيل المثال عندما قال المقاول محمد على أن "الجيم" استمرت شهر، فقاطعته قائلة: "شهر و17 يومًا و6 ساعات"، وعندما قال في فيلم العار قام حسين فهمي بدور وكيل النيابة، قاطعته قائلًا "رئيس النيابة"، وتساءلت شوشة قائلة: "ماذا أفادت هذه المقاطعات الساذجة؟ ، مؤكدًا ان الحوار لا يتعدى كونه مشهدًا هزليًا في مسرحية تجارية رخيصة المستوى.





وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن فتح المنصات الإعلامية للمقاول الهارب وأمثاله يعد مخالفة شديدة لأخلاقيات المهنة، التي تعتمد في أساسها على عدم نشر الشائعات، والتأكد من كل حرف يقال، خاصة إن كان من شخص ليس ذا صفة، وتوجهاته معلومة للجميع.





وأضاف رئيس «الأعلى للإعلام»: «المجلس سينظر في أي مخالفات ترصدها لجانه المعنية في هذا الحوار المزمع، وسيكون له موقف حاسم تجاهها»، مشددًا على أن المصريين كشف زيف وأكاذيب المقاول الأجير، الذي أظهر انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية بشكل لا يقبل الشك، خاصة مع الدعم المهول الذي حصل عليه من التنظيم الدولي وقنواته في تركيا وقطر.