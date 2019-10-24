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ثقافة

بدء زيادة معروضات متحف الإسماعيلية من 800 إلى 2000 قطعة أثرية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
العرض الجديد في متحف
العرض الجديد في متحف الإسماعيلية
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علاء المنياوي
يبدأ متحف آثار الإسماعيلية اليوم، الخميس، العرض المتحفى الجديد، وذلك بعد الانتهاء من تغيير الفتارين والإضاءة، وعرض مزيد من القطع الأثرية، ليصل عدد المعروض من ٨٠٠ قطعة إلى ٢٠٠٠ قطعة أثرية.

يأتي ذلك فى ضوء احتفالات متحف آثار الإسماعيلية بانتصارات أكتوبر وبالعيد القومى للمحافظة، حيث يعد متحف الإسماعيلية القومي من أقدم المتاحف في مصر.

وقد تم تشييده على يد مهندسي شركة قناة السويس"هيئة قناة السويس حاليًا"، ومبنى المتحف على شكل صرح معبد،وتتميز مقتنياته المعروضة بمجموعة قطع أثرية فريدة من مكتشفات منطقة إقليم قناة السويس وسيناء.

ومن أبرز وأهم معروضات المتحف تمثال من الجرانيت لأبي الهول من عصر الدولة الوسطى، وتابوت من الرخام لشخص يدعى "جد حور" يرجع إلى العصر البطلمي، وهريم من عصر الملك رمسيس الثاني تم الكشف عنه بمدينة القنطرة شرق خلال أعمال حفر قناة السويس.

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