دوري أبطال أوروبا.. تعرف على ترتيب المجموعة السادسة بعد فوز برشلونة وإنتر

انتهت اليوم منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، التي شهدت تحقيق الفرق الكبيرة نتائج إيجابية في مختلف المجموعات.



وفي المجموعة السادسة ، حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على مضيفه سلافيا براغ بهدفين ، كما حقق إنتر الإيطالي أول انتصاراته في البطولة هذا الموسم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين.



ويعرض صدى البلد جدول ترتيب المجموعة السادسة بعد انتهاء الجولة الثالثة.