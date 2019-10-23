دوري أبطال أوروبا.. تعرف على ترتيب المجموعة السادسة بعد فوز برشلونة وإنتر

انتهت اليوم منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، التي شهدت تحقيق الفرق الكبيرة نتائج إيجابية في مختلف المجموعات.
وفي المجموعة السادسة ، حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على مضيفه سلافيا براغ بهدفين ، كما حقق إنتر الإيطالي أول انتصاراته في البطولة هذا الموسم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين.
ويعرض صدى البلد جدول ترتيب المجموعة السادسة بعد انتهاء الجولة الثالثة.
وفي المجموعة السادسة ، حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على مضيفه سلافيا براغ بهدفين ، كما حقق إنتر الإيطالي أول انتصاراته في البطولة هذا الموسم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين.
ويعرض صدى البلد جدول ترتيب المجموعة السادسة بعد انتهاء الجولة الثالثة.