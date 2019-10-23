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محافظات

استقبال أسطوري لـ شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مولد الدسوقي.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:56 م
الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي
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محمود زيدان
شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، استقبالًا حارًا وترحيبًا شديدًا من قبل المريدين والصوفيين بالدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، النائب البرلماني، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، على هامش مشاركته في ختام فعاليات الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي.

واصطف المئات من أعضاء الطرق الصوفية والمريدين، خارج المسجد، بالميدان الإبراهيمي، لاستقبال شيخ مشايخ الطرق الصوفية، في مشهد أخلاقي يعبر عن الاحترام والتقدير لرمز كبير من رموز الطرق الصوفية التي تنتهج منهج الإسلام الوسطي الصحيح، وسط إعجاب وتقدير من المسئولين التنفيذيين المرافقين له.

وشارك القصبي يرافقه الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، واللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، في أمسية دينية بالمسجد الإبراهيمي، حول الأولياء الصالحين وسيرتهم العطرة وكرامات سيدي إبراهيم الدسوقي والأولياء.

وكان الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، أناب اللواء خالد حسن، رئيس مركز ومدينة دسوق، لحضور فعاليات الأمسية الدينية، عقب إلغاء سرادق الاحتفال الذي كان من المقرر أن يعقد به المؤتمر الصوفي السنوي بمناسبة مولد الدسوقي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة.
استقبال أسطوري لـ شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مولد الدسوقي.. صور
استقبال أسطوري لـ شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مولد الدسوقي.. صور
استقبال أسطوري لـ شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مولد الدسوقي.. صور
استقبال أسطوري لـ شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مولد الدسوقي.. صور
استقبال أسطوري لـ شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مولد الدسوقي.. صور
استقبال أسطوري لـ شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مولد الدسوقي.. صور
استقبال أسطوري لـ شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مولد الدسوقي.. صور
استقبال أسطوري لـ شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مولد الدسوقي.. صور
استقبال أسطوري لـ شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مولد الدسوقي.. صور
استقبال أسطوري لـ شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مولد الدسوقي.. صور
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