أسعار اوبترا المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة اوبترا موديل 2008 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



جذبت السيارة السيارة اوبترا موديل 2008 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



ويتراوح سعر السيارة اوبترا موديل 2008 والقريبة منها ما بين 130 ألفا لـ 135 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة اوبترا موديل 2008 في سوق السيارات المصرية.

