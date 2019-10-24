بعد إجازة الأمطار.. استئناف الدراسة في مدارس القاهرة اليوم

تفتح اليوم الخميس مدارس محافظة القاهرة أبوابها من جديد لاستقبال الطلاب وانتظام اليوم الدراسي بشكل عادي ، بعد أن كان قد تم تعليق الدراسة أمس الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019 بقرار من رئيس الوزراء.



وسبق أن نفى محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كل ما تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار باعتبار اليوم الخميس اجازة في المدارس لسوء الاحوال الجوية.



وقال عطية : تهيب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بأولياء الأمور والجمهور عدم الانسياق وراء الشائعات والاخبار غير الرسمية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مطالبا جميع أولياء الامور بتحري الدقة قبل تداول الأخبار ، وناشد الجميع بأن المصدر الرسمي الوحيد لأخبار المديرية هو الموقع الرسمي للمديرية.



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله أنه من حق المحافظين كل في محافظته، أن يتخذوا قرارا بتعطيل الدراسة وفقا لظروف كل محافظة ، حسب الاحوال الجوية في كل محافظة.