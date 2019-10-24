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رياضة

قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:15 ص
قرعة النسخه السابعة
قرعة النسخه السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة
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عبدالله هشام
حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على حضور حفل مراسم قرعة دوري مراكز الشباب بالجيزة في نسختها السابعة التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بالمهندسين تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم فرع الجيزة برئاسة الدكتور المندوه الحسيني، ومديرية الشباب بالمحافظة بقيادة الدكتور أحمد الوكيل.

بحضور مندوبي ومسئولي مراكز الشباب المشاركة بفعاليات الدوري المقرر انطلاقه في 27 أكتوبر الجاري، بدأت مراسم الحفل بكلمة المهندس عادل عقل عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة لكرة القدم والمشرف علي دوري مراكز الشباب بالمحافظة والذي شرح خلالها قواعد والوائح التي تنظم مسابقة الي جانب الرؤية المستقبلية التي تربط برتكول التعاون بين مديرية الشباب والفرع بالمحافظة.

فيما أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال كلمته، أن حضوره لهذا الحفل جاء لمشاركة وزارة الشباب ومنطقة الجيزة في هذا الملتقى الذي يعد نواة طيبة للمنافسات بين الشباب التي تتيح الفرصة لظهور العديد من المواهب الواعدة لكن هذا يتطلب أن يبذل مسؤلي مراكز الشباب المزيد من الجهد والمتابعة حتي ياتي هذا الدوري بثماره.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن برتوكول التعاون بين منطقة الجيزة لكرة القدم ومديرية الشباب والرياضة لابد أن يكون أحد الركائز الأساسية في نجاح المشروع القومي الذي يساهم في تنمية الشباب رياضيا؛ ومن ثم يأتي من بعده الدور الثقافي والاجتماعي حتي تكتمل أضلاع المثلث التي تساهم في بناء جيل من الشباب قادر علي تحمل المسئولية في الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إلى أن حفل القرعة يعد البداية الحقيقية للتعاون المثمر بين منطقة الجيزة لكرة القدم والمديرية.

ولذلك حرصنا جميعا أن يكون هناك حفل مناسب يليق بالحدث الذي يهتم به مسئولو الرياضة بالمحروسة من الإسكندرية إلى أسوان واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى مجلس ادارة منطقة الجيزة علي التنظيم المتميز إداريًا وفنيًا لمراسم القرعة.

بينما تولي اسامة يوسف رئيس اللجنة الفنية بالفرع شرح تفصيلي للنسخ السادسة السابقة للدوري بالجيزة التي انطلقت نسختها الأولى 2013، كما تناول يوسف شرح نظام القرعة وتنظيم الـ 24 فرقًا المشاركة بالدوري التي تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.

حرص على حضور فعاليات الحفل محمود أبو رجيلة شيخ المدربين، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، وعدد كبير من النقاد الرياضيين، إلى جانب قيادات وزراة الشباب والرياضة، وعدد آخر من القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة.

أشرف على إجراء مراسم القرعة لجنة برئاسة أسامة يوسف، إلى جانب كل من صالح عبد الحميد، مدير المسابقات، ومحمد عبدالمعطي، سكرتير لجنة الحكام، وهاني عبدالعزيز، مدير شئون اللاعبين بالفرع.

قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
قرعة النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب بالجيزة ..صور
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