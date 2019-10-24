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توك شو

مصطفى الفقي: روسيا يمكن أن تكون وسيطا لحل أزمة سد النهضة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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خالد محيي الدين
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن بيان وزارة الخارجية كان ردًا كافيًا على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الصادمة خلال الأيام الماضية، خاصة أنها مرتبطة بالحرب والدمار بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام.

وأضاف مصطفى الفقي، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" فى برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن الموقف الروسي جيد وحاسم بتلك القضية، حيث يمكن لروسيا أن تكون وسيطًا لحل الأزمة المتفاقمة بين البلدين، لافتًا إلى أن "موسكو" يمكن أن تقدم ضمانات كبرى في هذا الشأن.

وأكد مصطفى الفقي، تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي وقراراته الحاسمة، خاصة أثناء تصريحاته عن وضع مصر بعد 2011، والذي بدوره جعل إثيوبيا تطمع في بناء السد.

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