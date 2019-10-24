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حسين هريدي يكشف تفاصيل إطلاق النسخة الأولى من المنتدى الإفريقي الروسي ..فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:53 ص
المنتدى الإفريقي
المنتدى الإفريقي الروسي
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عمرو ممدوح
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إننا نعيش مرحلة جديدة من التعاون الروسي الأفريقي، مشيرًا إلى إطلاق النسخة الأولى من منتدى روسيا أفريقيا التي تعد مرحلة جديدة بين روسيا والقارة السمراء.

وأضاف السفير حسين هريدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «on e»، أن واقع القارة الأفريقية اختلف تمامًا عن فترة الستينيات، مؤكدا أن عملية التحول الأفريقي تسير على قدم وساق في العديد من الدول الأفريقية.

وأوضح السفير حسين هريدي، أن القارة الأفريقية هي الحصان الرابح في القرن الـ21، مشيرًا إلى أن هناك منافسة قوية من الدول العظمى على إيجاد موطئ قدم لها في أفريقيا، وتعزيز الاستثمارات في دول القارة.

وأكد أن الرئيس ألمح في كلمته إلى اتفاق لإنشاء منطقة حرة تجارية، وكذلك ناقش الرئيس تفاصيل أجندة التنمية الأفريقية، وضرورة تنمية شباب القارة علميا وتكنولوجيا.

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