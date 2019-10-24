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فن

لا سنك ولا لياقتك تسمح لك يا قبطان.. نبيل الحلفاوي يمارس الملاكمة ..فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:49 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق نبيل الحلفاوي، على مقطع فيديو أثناء ممارسته لعبة الملاكمة في مشهد أحد المسلسلات القديمة "كاناريا" المعروضة على شاشة التلفزيون المصري.

ونشر نبيل الحلفاوي، مقطع الفيديو عبر "تويتر"، وعلق "‏ ‏يااااه 🙂🙂 أنا كنت ناسي الشوت ده.. غالبا كان في مسلسل كاناريا وشركاه.. دي آخر ثواني في شوت كنت بعمل فيه أحد تدريبات الملاكمة اسمة shadow". 

ونال الفيديو، ردودًا واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وكانت أبرز التعليقات "‏‎عااش يا قبطان"، و"‏‎لا سنك ولا لياقته تسمح لك بمثل تلك التمارين يا قبطان"، و"‏‎ملاكم قديم الهوك اليمين جامد وسريع"، و"‏‎اهو من غير كلام عنيك ي قبطان قالت كل حاجة التمثيل فن مش عن عن".

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