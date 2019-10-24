Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى الفقي: مصر لديها طرق دبلوماسية لحل أزمة سد النهضة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:16 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
Advertisements
خالد محيي الدين
قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إنه يؤيد بشدة تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وضع مصر بعد أحداث 2011؛ وهو ما دفع إثيوبيا لتطمع في بناء "سد النهضة"، مشيرًا إلى أن السد هو مجرد محاولة لخنق مصر من الجنوب.

وأضاف مصطفى الفقي، في لقاء مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن إسرائيل تستطيع الضغط على إثيوبيا لأنها تحمي سد النهضة، فضلًا عن دول حوض النيل القادرة على الضغط.

ونوه مصطفى الفقي، بوجود وسائل دبلوماسية تستطيع مصر الاتجاه إليها لحل الأزمة المتفاقمة مع إثيوبيا، مثل إدخال الدول الكبرى وعلى رأسها روسيا.

Advertisements

ترشيحاتنا

تويتر يشتعل غضبًا بسبب يوسف سيف معلق bein sports القطرية.. شاهد

في حاجة ماسة للمال.. ريهام سعيد تطلب التبرع لفنان يعاني من مرض طلعت زكريا.. فيديو

إلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا وعقد 5 سنوات كحد أقصى.. مقترح بالبرلمان

مصطفى الفقي: مصر لديها طرق دبلوماسية لحل أزمة سد النهضة

مجلس الوزراء: إجازة جديدة للمدارس والجامعات في هذه الحالة..فيديو

هيتعب أردوغان.. أحمد موسى يهدي فيديو لرئيس تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون أسود ممزق.. اسما شريف منير تتألق بإطلالة كاجوال

انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد