مصطفى الفقي: مصر لديها طرق دبلوماسية لحل أزمة سد النهضة

قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إنه يؤيد بشدة تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وضع مصر بعد أحداث 2011؛ وهو ما دفع إثيوبيا لتطمع في بناء "سد النهضة"، مشيرًا إلى أن السد هو مجرد محاولة لخنق مصر من الجنوب.





وأضاف مصطفى الفقي، في لقاء مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن إسرائيل تستطيع الضغط على إثيوبيا لأنها تحمي سد النهضة، فضلًا عن دول حوض النيل القادرة على الضغط.





ونوه مصطفى الفقي، بوجود وسائل دبلوماسية تستطيع مصر الاتجاه إليها لحل الأزمة المتفاقمة مع إثيوبيا، مثل إدخال الدول الكبرى وعلى رأسها روسيا.