حظك اليوم الخميس 24 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 24 -10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 24 -10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحملة الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 24 أكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الخميس 24 - 10 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

صحيا ومهنيا: القمر في منزلك السادس يساعدك أن تبث روحا جديدة في أعمالك وتتحرك بإصرار.

عاطفيا واجتماعيا: حاول ألا تستسلم لمشاعر القلق ولا تبالغ في إحساسك بالهم.



حظك اليوم الخميس 24- 10 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد يمدك بأفكار رائعة تسعد بها من تحب.

صحيا ومهنيا: اليوم يملؤك النشاط وتستفيد بوقتك في تحقيق انجازات مهمة.



حظك اليوم الخميس24 - 10 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك ومن المهم اليوم أن تتماسك أمام المستجدات وأن تكون موضوعيا لتجد حلا.

عاطفيا وعائليا: عليك أن تقوم بواجبك نحو من تحب ونحتى ولو كنت تشعر بالإحباط وعليك أن تقاوم مشاعر الحزن والتوتر.



حظك اليوم الخميس24- 10 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تجد الكلمات المناسبة لاستعادة الهدوء والسكينة.

عائليا وعاطفيا: تنجح اليوم في توطيد الروابط الأسرية وتتعامل مع من تحبهم بعدل وتميل نحو نصرة الحق.



حظك اليوم الخميس24 - 10 - 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يمنحك حسا عمليا وموهبة ابتكارية يمكنك الاعتماد عليها، فقط تحر الدقة في حساباتك كي تتفادى المشاكل.

عاطفيا: فينوس وعطارد معاكسان ومن المهم أن تحافظ على اللباقة والهدوء في معاملاتك مع الأحباب والأصدقاء.



حظك اليوم الخميس 24 - 10 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك مظهرا ساحرا ويمدك بطاقة كبيرة وتعتني بنفسك وتنشر أفكارك.

مهنيا: اليوم تستطيع أن تكون أكثر إقناعا وإصابة لأهدافك.



حظك اليوم الخميس 24- 10 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وصحيا: قد تشعر بالإرهاق سريعا، لذلك اهتم براحتك وبتنظيم جهودك، واعمل في صمت ولا تعلن خططك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد تحتاج لوقت تقضيه مع نفسك لتعيش في سلام، فقط تجنب الزهو بنفسك.



حظك اليوم الخميس 24- 10 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتستطيع اليوم أن ترى الجانب الجيد في الأشخاص والأشياء.

مهنيا: الفلك يدعمك وقد تقوم بتنمية أعمال أو مشاريع.



حظك اليوم الخميس 24- 10 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع ضاغط وعليك اليوم أن تكون دقيقا في عملك وأقوالك ولا تتسرع في خطواتك.

عائليا وعاطفيا: اليوم حاول أن تقاوم الشك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.



حظك اليوم الخميس 24- 10 - 2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب ويجعلك أكثر استعدادا لتغيير جلدك وأكثر ميلا للمغامرة.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يعملان لصالحك ويمدانك بروح التفاؤل.



حظك اليوم الخميس24- 10 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: رغم الخلاف والاختلاف.. يمكنك اليوم أن تحقق مزيدا من الاقتراب ممن تحب والوقت مناسب لإصلاح الأمور.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على اكتشاف أمور خافية وتخطط جيدا للمستقبل والوقت مناسب لتحقيق مكاسب.



حظك اليوم الخميس 24- 10 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى و العاطفى .

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تقاوم الهموم التي قد تفسد علاقتك بشريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تركز في كل سلوك تقوم به وابتعد عن المخاطرة.