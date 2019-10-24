خوفا من الطقس.. محافظ الدقهلية يطالب المواطنين بتخزين احتياجات المنزل

أهاب الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، المواطنين، باتخاذ الاحتياطات اللازمة نظرا للظروف المناخية القاسية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحدوث تغيرات جوية شديدة وحالة من عدم الاستقرار في الطقس، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي وتوقف محطات المياه.





وناشد المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظواهر، ونصح بتخزين احتياجات المنزل من المواد التموينية اليومية خاصة مياه الشرب وطالب المواطنين عدم الانزعاج والتواصل بغرفة الأزمات بالمحافظة في حالة حدوث أي طارئ.



