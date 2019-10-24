نشأت الديهي بعد غرق الشوارع: اللي مش قادر يشيل يستأذن

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، طريقة تعامل المسئولين مع أزمة مياه الأمطار رغم تحذير هيئة الأرصاد من تساقط أمطار غزيرة تصل لحد السيول على بعض المحافظات.





ووجه الإعلامي نشأت الديهي ، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، كلامه إلى المسئولين، قائلًا "اللي مش قادر يشيل ومش قد المسئولية يستأذن".





وأكد الإعلامي نشأت الديهي، أن المقصرين لابد أن يُحاسبوا، معقبًا "من يحاول تشويه صورة بلد تنمو وتنتقل من مرحلة العوز والفقر لمرحلة التقدم، وتتقدم لابد أن يحاسب" مناشدًا المحافظين ورؤساء الأحياء "أخرجوا من مكاتبكم إلى الشوارع والأحياء وتابعوا أعمالكم وشغلكم على أرض الواقع، ولا تعتمدوا على التقارير"، مؤكدًا أننا بحاجة لتربية وظيفية من جديد.





وعرض صورة لمحافظ القاهرة يسير في مياه الأمطار، معقبًا: "مش من 10 أيام كنا مستعدين وتمام، المفروض لو عملنا شغلنا صح مكنش دا حصل، حرام أن الحكومة تشيل أخطاء المسئولين اللي مش مسئولين".