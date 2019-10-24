Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. الجمهور يصدم محمدرمضان.. تفاصيل بلاغ هاني شاكر ضد حمو بيكا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:41 ص
أحمد البهى
نشر قسم الفن فى موقع "صدى البلد"، عدة أخبار عن النجوم والمشاهير على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

الجمهور يصدم محمد رمضان.. اعرف التفاصيل
شهدت صورة محمد رمضان التي نشرها علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقات مسيئة من الجمهور و من ابرز هذه التعليقات :" أعوذ بالله دول فنانين مصر_ ما كفاية افلام التعبانه ضرب و قرف_ حد معاه اغنية انساي من غير صوت محمد رمضان".

إنتاج جزء جديد من فيلم JOKER
أفادت عدة تقارير عالمية أن صناع فيلم جوكر بصدد التحضيرات لجزء جديد بعد النجاح الكبير وحالة الجدل الذى حققها الفيلم وحصده لإيرادات خيالية.
وتدور أحداث الفيلم حول "آرثر فليك" الممثل الكوميدي الفاشل، الذي لا يحظى بتقدير المجتمع فيصيبه الجنون ويبدأ الانتقام، ويجسد خواكين فينكس شخصية آرثر الذي يتحول إلى الجوكر لاحقًا.

تعليق نارى من شيرين رضا على غرق الشوارع بمياه الامطار
علقت الفنانة شيرين رضا علي غرق بعض الاحياء بالقاهرة والمدن بمحافظات مصر بعد موجة الشتاء التي تعرضت لها البلاد.

وغردت عبر تويتر قائلة "‏غرقنا في شبر مية وهزرنا وضحكنا، بس في الاخر يجب محاسبة المحليات ولا ايه؟ احنا كل يوم بندفع التمن من صحتنا واعصابنا علي أمل ان بكرة احسن، بس بجد كفاية كدة!! اساسيات الحياة مش رفاهية بنطالب بيها، ده واجب علي الدولة. اللي حصل امبارح ده فضيحة ومصيبة وربنا يرحم من توفي".

تفاصيل بلاغ هانى شاكر ضد حمو بيكا
تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامى بالنقض وكيلًا عن الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية ببلاغ رسمي إلى رئيس نيابة الدخيلة حمل رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٢٠١٩ إداري الدخيلة ضد المدعو محمد محمود مصطفي محمد سيد احمد وشهرته "حمو بيكا " لقيامه ببث فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يحتوي على اقتحامه مقر نقابة المهن الموسيقية بمعاونة ورفقة فرقته الغنائية وتوجيه عبارات إهانة وسب وقذف ضد شخص موكله وصفته ونقيب المهن الموسيقية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللي حصل فضيحة.. تعليق نارى من شيرين رضا على غرق الشوارع بمياه الامطار

ترشيحاتنا

تحذير من تقلبات الجو.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة .. فيديو

اخبار الحوادث .. 10 جثث ضحايا الأمطار فى مصر.. ضبط ترسانة سلاح في جبل أسيوط .. مصدر يكشف هوية أبو عوامة

قرار عاجل من الأهلي بعد إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي

لن نستطيع التعامل مع شفط المياه.. الحكومة تحذر المواطنين من أمطار الجمعة.. فيديو

مغترب متزوج وقع في جريمة الزنا فماذا يفعل.. أمين الفتوى يجيب

احتجاجات ضد آبي أحمد.. وإطلاق نار في مدينة إثيوبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون أسود ممزق.. اسما شريف منير تتألق بإطلالة كاجوال

انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد