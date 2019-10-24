أخبار الفن.. الجمهور يصدم محمدرمضان.. تفاصيل بلاغ هاني شاكر ضد حمو بيكا

نشر قسم الفن فى موقع "صدى البلد"، عدة أخبار عن النجوم والمشاهير على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .
الجمهور يصدم محمد رمضان.. اعرف التفاصيل
شهدت صورة محمد رمضان التي نشرها علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقات مسيئة من الجمهور و من ابرز هذه التعليقات :" أعوذ بالله دول فنانين مصر_ ما كفاية افلام التعبانه ضرب و قرف_ حد معاه اغنية انساي من غير صوت محمد رمضان".
إنتاج جزء جديد من فيلم JOKER
أفادت عدة تقارير عالمية أن صناع فيلم جوكر بصدد التحضيرات لجزء جديد بعد النجاح الكبير وحالة الجدل الذى حققها الفيلم وحصده لإيرادات خيالية.
وتدور أحداث الفيلم حول "آرثر فليك" الممثل الكوميدي الفاشل، الذي لا يحظى بتقدير المجتمع فيصيبه الجنون ويبدأ الانتقام، ويجسد خواكين فينكس شخصية آرثر الذي يتحول إلى الجوكر لاحقًا.
تعليق نارى من شيرين رضا على غرق الشوارع بمياه الامطار
علقت الفنانة شيرين رضا علي غرق بعض الاحياء بالقاهرة والمدن بمحافظات مصر بعد موجة الشتاء التي تعرضت لها البلاد.
وغردت عبر تويتر قائلة "غرقنا في شبر مية وهزرنا وضحكنا، بس في الاخر يجب محاسبة المحليات ولا ايه؟ احنا كل يوم بندفع التمن من صحتنا واعصابنا علي أمل ان بكرة احسن، بس بجد كفاية كدة!! اساسيات الحياة مش رفاهية بنطالب بيها، ده واجب علي الدولة. اللي حصل امبارح ده فضيحة ومصيبة وربنا يرحم من توفي".
تفاصيل بلاغ هانى شاكر ضد حمو بيكا
تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامى بالنقض وكيلًا عن الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية ببلاغ رسمي إلى رئيس نيابة الدخيلة حمل رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٢٠١٩ إداري الدخيلة ضد المدعو محمد محمود مصطفي محمد سيد احمد وشهرته "حمو بيكا " لقيامه ببث فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يحتوي على اقتحامه مقر نقابة المهن الموسيقية بمعاونة ورفقة فرقته الغنائية وتوجيه عبارات إهانة وسب وقذف ضد شخص موكله وصفته ونقيب المهن الموسيقية
الجمهور يصدم محمد رمضان.. اعرف التفاصيل
شهدت صورة محمد رمضان التي نشرها علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقات مسيئة من الجمهور و من ابرز هذه التعليقات :" أعوذ بالله دول فنانين مصر_ ما كفاية افلام التعبانه ضرب و قرف_ حد معاه اغنية انساي من غير صوت محمد رمضان".
إنتاج جزء جديد من فيلم JOKER
أفادت عدة تقارير عالمية أن صناع فيلم جوكر بصدد التحضيرات لجزء جديد بعد النجاح الكبير وحالة الجدل الذى حققها الفيلم وحصده لإيرادات خيالية.
وتدور أحداث الفيلم حول "آرثر فليك" الممثل الكوميدي الفاشل، الذي لا يحظى بتقدير المجتمع فيصيبه الجنون ويبدأ الانتقام، ويجسد خواكين فينكس شخصية آرثر الذي يتحول إلى الجوكر لاحقًا.
تعليق نارى من شيرين رضا على غرق الشوارع بمياه الامطار
علقت الفنانة شيرين رضا علي غرق بعض الاحياء بالقاهرة والمدن بمحافظات مصر بعد موجة الشتاء التي تعرضت لها البلاد.
وغردت عبر تويتر قائلة "غرقنا في شبر مية وهزرنا وضحكنا، بس في الاخر يجب محاسبة المحليات ولا ايه؟ احنا كل يوم بندفع التمن من صحتنا واعصابنا علي أمل ان بكرة احسن، بس بجد كفاية كدة!! اساسيات الحياة مش رفاهية بنطالب بيها، ده واجب علي الدولة. اللي حصل امبارح ده فضيحة ومصيبة وربنا يرحم من توفي".
تفاصيل بلاغ هانى شاكر ضد حمو بيكا
تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامى بالنقض وكيلًا عن الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية ببلاغ رسمي إلى رئيس نيابة الدخيلة حمل رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٢٠١٩ إداري الدخيلة ضد المدعو محمد محمود مصطفي محمد سيد احمد وشهرته "حمو بيكا " لقيامه ببث فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يحتوي على اقتحامه مقر نقابة المهن الموسيقية بمعاونة ورفقة فرقته الغنائية وتوجيه عبارات إهانة وسب وقذف ضد شخص موكله وصفته ونقيب المهن الموسيقية