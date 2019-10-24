الديهي يكشف مخططا جديدا لأردوغان بالتعاون مع روسيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه في عام 1916 تم توقيع اتفاقية "سايكس بيكو"، واليوم نعيد هذه الاتفاقية بتوقيع اتفاقية "بوتين ترامب" التي يكون جزءًا منها "أردوغان".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعرض عليه خريطة، إلا أن "بوتين" نبهه على أن الصحفيين يقومون بالتقاط الصور لهما، فقام "أردوغان" بإغلاق الخريطة وإخفائها.





وأوضح أن هذه الخريطة هي خريطة الأراضي العربية السورية التي يسعيان لتقسيمها، معقبًا "إحنا بنحب روسيا وشعبها، لكن بنحب سوريا أكثر"، مشددًا على أن هناك مخططًا لتقسيم سوريا في غيبة الدول العربية، مؤكدًا أن الخيانة دائمًا ما تأتي من أهل الخيانة.