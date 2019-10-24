بعد تراثك هو عنوانك.. متحف ملوي يحتفل باليوم العالمي للقضاء على الفقر

ينظم متحف آثار ملوي بمحافظة المنيا اليوم، الخميس، فعالية جديدة تحت عنوان "إيدي في إيدك"، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي الفقر.





وسيقوم المتحف باستضافة عدد من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، وأيضًا الفئات المهمشة داخل حديقة المتحف، الذين لهم الحق في زيارة المتحف والتعرف علي مقتنياته، وذلك من خلال جولة إرشادية داخل المتحف.





وسيتم تنفيذ عدد من الألعاب الترفيهية للأطفال الحضور، وذلك بهدف نشر مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مع إبراز دور المتحف في التواصل المجتمعي من خلال إلقاء الضوء علي بعض الظواهر الإجتماعية بالمجتمع المحيط بالمتحف.





يذكر أن متحف ملوي بدأ مؤخرا تفعيل برنامج تربوي جديد تحت عنوان " تراثك هو عنوانك"،حيث قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن البرنامج يأتي في اطار خطة القطاع للعمل على تنمية الأفكار وزيادة التواصل والمشاركة بين المتحف والجمهور.





وكشف د.أحمد حميدة مدير عام المتحف أن البرنامج مستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل،ويتضمن تنظيم مجموعة من الورش الفنية للمرحلة الإبتدائية والإعدادية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم الفنية.



