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توك شو

التضامن: الوزارة تقدم معاشات ضمانية لـ 3.2 مليون شخص

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
معاشات
معاشات
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توك شو
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة منذ مارس 2014 تقدم معاشات ضمانية لحوالي مليون 200 ألف مواطن وأسر وكانت المعاشات الضمانية تقدم منذ سنوات طويلة وكانت إجمالي قيمة الدعم النقدي "المعاش الضماني" 6 مليارات جنيه.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في حوارها عبر برنامج "مساء دي إم سي" المُذاع على قناة "دي إم سي"، إن الوزارة تقدم المعاشات الضمانية لـ 3 ملايين و200 ألف، بها حوالي 12 مليون مواطن بدعم نقدي بقيمة 18.5 مليون جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الدولة عملت على خطة متكاملة ولها عدة محاور منها برنامج إصلاح اقتصادي والنظر في الظروف الاقتصادية وما ترتب عليها من أحوال اجتماعية، لافتة إلى أنه كان هناك ارتفاع شديد في نسبة البطالة ومعاناة كبيرة للوصول للسلع والخدمات وكان هناك وعي كامل من الدولة على تطوير مظلة حماية ووصولها لكل المواطنين.

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