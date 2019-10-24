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اقتصاد

القابضة الكيماوية: سداد مستحقات البترول لدى 3 شركات تابعة بقطعة أرض

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:20 ص
وليد الرشيدى، نائب
وليد الرشيدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
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علياء فوزى
قال وليد الرشيدي، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركته قدمت قطعة أرض بقيمة ملياري جنيه لمبادلة مديونيات 3 شركات تابعة لصالح وزارة البترول.

وأضاف "الرشيدي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم سداد مستحقات وزارة البترول لدى 3 شركات (النصر للأسمدة بالسويس، راكتا، وجزء من مديونيات الدلتا) بقيمة قطعة الأرض المملوكة لشركة النصر للأسمدة بالسويس.

وأوضح أن إجمالى مديونيات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لصالح قطاع البترول تبلغ نحو 3.7 مليار جنيه.

وتبلغ إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام نحو 42 مليار جنيه لصالح قطاعي الغاز والكهرباء وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات، وفقا لوزير قطاع الأعمال.

وقامت وزارة قطاع الأعمال العام، بإجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة المملوكة للشركات لتحقيق أفضل استفادة منها بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكنى تجاري لرفع العوائد المحققة، لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير وسداد المديونيات.
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