رئيس قطاع المتاحف يتفقد بيت الكريتلية ..صور

تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بيت الكريتلية "متحف جاير أندرسون"، ورافقته في الزيارة د.مها محمد مصطفى المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية ومرفت سليم مدير عام المتحف.



وخلال الزيارة تفقد جميع قاعات المتحف، واستمع لشرح مفصل من مدير عام المتحف عن سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف، كما زار كافة الأقسام والإدارات الموجودة وقسم الترميم وقاعة الأرشيف العلمي وقاعة المعارض المؤقتة الموجودة بالمتحف.



كما إلتقى بـ الأثريين واستمع للخطة المستقبلية للمتحف، وتعرف على السلبيات والعقبات التي تواجههم، ووعد بسرعة حل جميع هذه المشكلات في القريب العاجل، كما أثنى على كافة الجهود المبذولة من جميع أفراد إدارة المتحف.



وأوصى باستكمال جميع الأنشطة والفعاليات التي تقام بالمتحف، وأكد على خلق أفكار جديدة تعمل على تطوير العمل بالمتحف وتكون مواكبه للعصر الحالي في ظل التقدم الموجود حاليًا، وذلك من أجل سرعة التواصل مع المجتمع المحيط بالمتحف، ودعمًا للدور التعليمي والمجتمعي والتثقيفي المنوط به المتحف.



وتاريخيا يتكون بيت الكريتلية"متحف جاير أندرسون"من بيتين هما بيت "محمد بن الحاج سالم" وبيت السيدة "آمنة بنت سالم"، وتم الربط بينهما بممر “قنطرة”، علمًا بأن هذان البيتان من الآثار الإسلامية النادرة والثمينة وتنتمي إلى العصر المملوكي والعثماني، حيث يقع بيت الكريتلية في أحد أعرق شوارع القاهرة القديمة - شارع وميدان أحمد بن طولون في حي السيدة زينب بالقاهرة.



أما جاير أندرسون فقد ولد في بريطانيا عام 1881، وعمل طبيبًا في الجيش الإنجليزي وكان من بين الضباط الذين خدموا في الجيش الإنجليزي بمصر، والتي استقر بها وعشقها منذ عام 1908.. حيث قام بتجميع مجموعات نادرة تعرض حاليًا في المتحف.