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رياضة

حمدي زكي يكشف كواليس استبعاده من قائمة الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:22 ص
لاعبي الإسماعيلي
لاعبي الإسماعيلي
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محمد رشاد
فوجئ محمد حمدي زكي، لاعب الإسماعيلي، باستبعاده من التشكيل الأساسي الذي خاض مباراة الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

وفاز الإسماعيلي على الجزيرة الإماراتي بهدفي بنسون شيلونجو، علمًا بأن لقاء الإياب سيقام يوم 23 نوفمبر المقبل في أبو ظبي.

وقال حمدي زكي، عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، "فوجئت بأنني خارج التشكيل الأساسي، لأن المدير الفني ميودراج يسيتش أشاد بأدائي في المباراة الماضية ضد حرس الحدود في الدوري، رغم أنني لعبت في مركز مختلف، لكن لا يمكن التعليق، إنها رؤية فنية، كما أن يسيتش تحدث إليّ بعد مباراة الجزيرة، وقال لي (لا تحزن)، لقد أراد الاحتفاظ بي على مقاعد البدلاء باعتباري من عناصر الخبرة التي سيدفع بها عند الحاجة للحفاظ على نتيجة اللقاء أو تغيير النتيجة".

وتابع "الجزيرة ناد كبير وعلمنا أن بعض نجومه لن يشاركوا في المباراة، ما زاد من حرصنا على تحقيق نتيجة إيجابية، وأعتقد أن الفوز بهدفين دون رد نتيجة ستساعدنا في مباراة الإياب".

وأتم في سياق آخر "قدمنا أداء جيدا في مباراة حرس الحدود بالدوري رغم الخسارة، لقد اعتمد مدربه طارق العشري على خطة دفاعية وتكتل بكل لاعبيه أمام المرمى، ولم يقعوا في أي أخطاء، لذا لم يحالفنا التوفيق ولم نجد ثغرة وخسرنا في النهاية بركلة جزاء".

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