ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

أعلن الفرنسي "سباستيان ديسابر"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة لاعبيه التي تغادر صباح اليوم، الخميس، في طريقها إلى تنزانيا؛ لمواجهة يانج أفريكانز في ذهاب دور الـ٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.





وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور





خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور





خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق





خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس





ويؤدي الفريق، مرانه الأخير في التاسعة صباح الخميس، بملعب الدفاع الجوي قبل السفر في الواحدة ظهرًا إلى تنزانيا، على أن يكون الوصول عند الثامنة مساء.