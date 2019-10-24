لمرضى ضغط الدم المرتفع.. تناولوا الدواء قبل النوم لهذا السبب

يحث الأطباء دائمًا، مرضى ارتفاع ضغط الدم، على تناول الأدوية قبل الذهاب إلى النوم، لخفض خطر الوفاة المبكرة.

ووجدت دراسة أجريت مؤخرًا في جامعة فيجو، على الساحل الغربي لإسبانيا، أن البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم كانوا أقل عرضة للإصابة بالأزمات القلبية أو أمراض القلب أو السكتات الدماغية، إذا تناولوا الأدوية دفعة واحدة قبل النوم.





ونظر الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أكثر من 19000 مريض ضغط يتناولون ادوية ضغط الدم، وتم تتبعهم لمدة ست سنوات، وطلب من نصف المتطوعين تناول جرعة كاملة من الأدوية قبل وقت النوم ، بينما تناول الآخرون في الصباح.





وأظهرت نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين تناولوا في المساء كانوا أقل عرضة بنسبة 44% للإصابة بنوبة قلبية و 66 %، أقل عرضة من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، حيث أن ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم يكون غالبًا مؤشرًا أكبر على الإصابة بأمراض القلب.



