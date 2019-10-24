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مرأة

بـ 5 جنيهات.. حل سحري لمشاكل البشرة الدهنية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:05 ص
صدى البلد
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رضوى حسام
يمكن للروتين اليومي للعناية بالبشرة أن يحل كثيرًا من مشاكل البشرة أيًا كان نوعها سواء دهنية أو جافة، حيث أثبتت الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة قدرتها على حل كثير من مشاكل البشرة الدهنية، التي تتسبب في إنتاج كمية كبيرة من الزيوت التي تعمل على سد المسام مما تسبب حب الشباب والالتهابات، لذلك أشار موقع "health line" إلى وصفة طبيعية يمكنها حل مشاكل البشرة الدهنية .

- مكونات الوصفة :- 

• ملعقة عصير ليمون 
• ملعقة زيت زيتون 
• ثمرة من الموز 


- الطريقة :- 

يتم هرس الموز ثم إضافة الليمون وزيت الزيتون ويتم خلطهم جيدًا، ويتم وضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسلها بالماء الفاتر، تكرار هذه الوصفة ثلاثة أيام في الأسبوع يعطي نتائج مبهرة .
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