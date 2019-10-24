بـ 5 جنيهات.. حل سحري لمشاكل البشرة الدهنية

يمكن للروتين اليومي للعناية بالبشرة أن يحل كثيرًا من مشاكل البشرة أيًا كان نوعها سواء دهنية أو جافة، حيث أثبتت الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة قدرتها على حل كثير من مشاكل البشرة الدهنية، التي تتسبب في إنتاج كمية كبيرة من الزيوت التي تعمل على سد المسام مما تسبب حب الشباب والالتهابات، لذلك أشار موقع "health line" إلى وصفة طبيعية يمكنها حل مشاكل البشرة الدهنية .





- مكونات الوصفة :-





• ملعقة عصير ليمون

• ملعقة زيت زيتون

• ثمرة من الموز









- الطريقة :-



