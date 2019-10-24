عدنان حلبية: كل الدعم لإيهاب جلال والمصري صادفه سوء توفيق

أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، دعم الإدارة للمدير الفني للفريق إيهاب جلال، مشددًا على أن الخسارة في آخر مباراتين سوء توفيق.





وقال عدنان حلبية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى، "المصري أدى بشكل جيد في مباراة مصر للمقاصة الأخيرة ولكن حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء مشكوكًا في صحتها حسمت فوز الفريق الفيومي".



