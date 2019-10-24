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رياضة

عدنان حلبية: كل الدعم لإيهاب جلال والمصري صادفه سوء توفيق

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:25 ص
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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محمد رشاد
أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، دعم الإدارة للمدير الفني للفريق إيهاب جلال، مشددًا على أن الخسارة في آخر مباراتين سوء توفيق.

وقال عدنان حلبية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى، "المصري أدى بشكل جيد في مباراة مصر للمقاصة الأخيرة ولكن حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء مشكوكًا في صحتها حسمت فوز الفريق الفيومي".

وأضاف "المصري قادر على تجاوز آخر هزيمتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة والحفاظ على مكانه وسط الكبار في جدول ترتيب المسابقة كعادة السنوات الأخيرة".
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