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محافظات

توزيع جوائز أسبوع شباب الجامعات الأفريقية بجامعة أسوان ..صور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:44 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل جامعة أسوان إستكمال سلسلة الفعاليات المتنوعة للعرس الإفريقي الذي تنظمه الجامعة والمتمثل فى أسبوع الجامعات الإفريقية الأول تواصل أعمالها فى اليوم الأول لانطلاق الفعاليات والتى تستمر حتى 25 أكتوبر الجارى.

وفى هذا الصدد رصد "صدى البلد"، قيام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بتوزيع الميداليات والجوائز على الفرق الفائزة فى مختلف الأنشطة الرياضية بأسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول وذلك بإستاد الجامعة بصحارى .

وشارك فى توزيع الجوائز كل من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن عبدالباسط المنسق العام لأسبوع الجامعات الأفريقية ، ولفيف من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء وفود الجامعات المشاركة .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب على أن كافة الأنشطة الرياضية شهدت تنافسًا قويًا للغاية خاصة فى نشاط كرة القدم والذى حصلت فيه جامعة الأزهر الشريف على المركز الأول ، بينما حصلت جامعة الإسكندرية على كأس اللعب النظيف .

وأعرب غلاب عن تطلعه لأن يكون أسبوع الجامعات الأفريقية بأسوان بمثابة النواة الأولى لأسابيع كثيرة تتبناها الجامعات الأفريقية والمصرية خلال السنوات المقبلة من أجل مد جسور التعارف والتعاون بين أبناء القارة السمراء .
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