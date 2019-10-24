محمد محمود: شعرت بإصابتي بالرباط الصليبي قبل إجراء الكشف الطبي ..فيديو

كشف إسلام الشاطر، نجم النادى الأهلى السابق، عن أنه تواصل مع محمد محمود هاتفيًا، وتحدث إليه عن الإصابة التي تعرض لها فى المران الجماعى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمس، الأربعاء.





وقال إسلام الشاطر، إن اللاعب محمد محمود كان لديه إحساس شخصي بأنه تعرض لإصابة الرباط الصليبى، وأكدت له أن جمهور الأهلى يثق فيك.





وأضاف إسلام الشاطر "كل جماهير الأهلي تثق في قدراتك ولو الإصابة صحيحة ستنتظرك جماهير المارد الأحمر حتى تعود من الإصابة، خاصة أن التشخيص المبدئى يوضح أن هناك اشتباهًا فى قطع فى الرباط الصليبى"، مبديًا ثقته في دعم كل جمهور الأهلى له.





فيما أكد أحد الأطباء المعالجين لـ محمد محمود لاعب النادى الأهلى أن نتيجة الأشعة التى خضع لها اللاعب على قدمه أكدت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى بالقدم الثانية بخلاف التى كان قد أجرى بها جراحة الصليبى منذ فترة.



