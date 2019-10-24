سلطنة عمان تدرس إلغاء تأشيرات الدخول للإيرانيين

أعلن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن بلاده تدرس إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الإيرانيين، مشيدا بحالة العلاقات بين السلطنة وإيران.





وقال بن علوي، خلال لقاء أجراه أمس، الأربعاء، مع وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، علي أصغر مونسان: "نحترم علاقاتنا الوثيقة مع إيران وندرس إلغاء التأشيرات للرعايا الإيرانيين لدخول عمان".





وأضاف بن علوي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية: "لدينا علاقات عريقة مع إيران وفي كل مرة أزورها أشعر وكأنني في بلدي".





وكانت الحكومة الإيرانية، قررت العام الماضي إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن المواطنين العمانيين الراغبين في زيارة إيران.