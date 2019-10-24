Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري يواجه المحرق البحريني في البطولة العربية 3 نوفمبر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
الإتحاد السكندرى
الإتحاد السكندرى
Advertisements
محمد رشاد
عقد الاجتماع التنسيقي الأمني لمباراة الذهاب بين الاتحاد السكندري والمحرق البحريني فى دور الـ١٦ لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بحضور اللواء عبد الفتاح ابراهيم حكمدار الإسكندرية وعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية وجاسر شمس المدير التنفيذي لنادى الاتحاد السكندري مندوبا عن النادى ومندوب الشركة الإفريقية للحراسة.

وتقرر خلال الاجتماع إقامة المباراة على ستاد الإسكندرية فى الثامنة مساء يوم ٣ نوفمبر فى حضور خمسة ٱلاف متفرج على أن تكون أسعار التذاكر ٢٠ جنيه أبواب ٨ , ٩ ، ١٠ و ١٠٠ جنيه باب ٢ و ٥٠٠ جنية للمقصورة الرئيسية . 

ويتم بيع التذاكر بمقر النادي بالشاطبى يوم ٣١ أكتوبر بعد اعتمادها من الجهات المختصة . 

وكان الاتحاد السكندري تأهل لدور ال١٦ بعد تخطية العربى الكويتى فى دور ال٣٢ من البطولة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرياضي القسنطيني الجزائري يفوز على المحرق البحريني 3-1 في البطولة العربية

5 آلاف مشجع في مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي بالإسكندرية

إعلان أسماء اللجنة المنظمة لمباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي

بعثة العربى الكويتى تصل الإسكندرية استعدادا لمباراة العودة مع الاتحاد

إبراهيم شعبان مندوبًا عن الاتحاد السكندري فى قرعة البطولة العربية

شركة سعودية.. الاتحاد السكندري يتعاقد على الزي الجديد لمدة 3 سنوات

ترشيحاتنا

مفيش أجازة .. تعليم القاهرة : غدا يوم دراسي عادي بجميع المدارس

ننتظر الأشعة.. الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي

أول تعليق رسمي من الأهلي عن إصابة محمد محمود بالصليبي

اخبار الحوادث .. 10 جثث ضحايا الأمطار فى مصر.. ضبط ترسانة سلاح في جبل أسيوط .. مصدر يكشف هوية أبو عوامة

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا .. أمطار غزيرة ورياح قوية

مصطفى الفقي: مصر لديها طرق دبلوماسية لحل أزمة سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احمد حلمى يدعم مشروع ابنته لى لى الجديد بهذه الطريقة

بـ بنطلون أسود ممزق.. اسما شريف منير تتألق بإطلالة كاجوال

انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور