الاتحاد السكندري يواجه المحرق البحريني في البطولة العربية 3 نوفمبر

عقد الاجتماع التنسيقي الأمني لمباراة الذهاب بين الاتحاد السكندري والمحرق البحريني فى دور الـ١٦ لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بحضور اللواء عبد الفتاح ابراهيم حكمدار الإسكندرية وعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية وجاسر شمس المدير التنفيذي لنادى الاتحاد السكندري مندوبا عن النادى ومندوب الشركة الإفريقية للحراسة.





وتقرر خلال الاجتماع إقامة المباراة على ستاد الإسكندرية فى الثامنة مساء يوم ٣ نوفمبر فى حضور خمسة ٱلاف متفرج على أن تكون أسعار التذاكر ٢٠ جنيه أبواب ٨ , ٩ ، ١٠ و ١٠٠ جنيه باب ٢ و ٥٠٠ جنية للمقصورة الرئيسية .





ويتم بيع التذاكر بمقر النادي بالشاطبى يوم ٣١ أكتوبر بعد اعتمادها من الجهات المختصة .



