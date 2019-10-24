انفراجة قريبة لإعادة العمل بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد

استمر إغلاق المنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد بمدينة العريش شمال سيناء، لأكثر من ٣ سنوات بسبب الظروف الامنية التي تعيشها المحافظة بسبب الحرب على الإرهاب.



وأدى ذلك الى توقف الورش الحرفية التي تعمل في المنطقة والتي بسببها أثر ذلك على ملاك هذه الورش والعاملين بها بتوقف الدخل الذي كانوا يعتمدون عليه للإنفاق على أسرهم.



ووقف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وأمام هذه المشكلة كان لابد من طرح الموضوع علي اللواء دكتور محمد شوشه المحافظ لإيجاد مخرج للمشكلة وتطبيق حلول جذرية لعودة العمل بالمنطقة من جديد.



وطلبت الأجهزة الامنية ضرورة اقامة سور حول المنطقة لضمان تأمينها ووضع الخدمات اللازمة لحماية العاملين بورش الخدمات المتنوعة في المنطقة.



وأكد محمد العمدة عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للغرفة انه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة برئاسة عبد العزيز مطر رئيس الغرفة ، مع اللواء المحافظ ،وتم استعراض نتائج اجتماعات الغرفة مع أصحاب المصانع والورش بالمنطقة الصناعية.



واضاف ان هذا المطلب كان في مقدمة مطالبهم سرعة إعادة فتح وتشغيل المنطقة التي يعمل بها أكثر من 600 مصنع وورشة خاصة ان الجهات المعنية تطلب إقامة سور حول المنطقة قبل إعادة تشغيلها.



ووافق المحافظ على إقامة سور حول المنطقة الصناعية بالمساعيد جنوب مدينة العريش بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.



وأضاف العمدة، أن السور يبلغ طوله نحو 4 كيلومترات من الجهات الاربعة للمنطقة بتكلفة تقديرية اعدتها الغرفة بنحو 30 مليون جنيه تتحملها المحافظة .



واكد المحافظ، علي أنه سيتم إسناد عملية الإنشاء لـ 8 مقاولين بسرعة التنفيذ ،حتى يتم استئناف العمل واعادة الحياة للمنطقة بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات مما أثر علي مختلف الفئات العاملة في المنطقة.



وأشار إلى أنه تم مطالبة المحافظ ، بتشكيل لجنة لحصر الخسائر التى لحقت بأصحاب الورش والمصانع بسبب الغلق ووعد المحافظ بتشكيلها بعد بناء السور.



وأعرب أعضاء مجلس إدارة الغرفة بالشكر للواء المحافظ على حسن تعاونه والدعم الكامل للغرفة التجارية وتجار وصناع ومؤدي خدمات بالمحافظة.