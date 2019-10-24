الأقوى من يتحمل الضربات.. نجم بيراميدز يوجه رسالة لـ محمد محمود

وجه نجم فريق بيراميدز، عبدالله بكري، رسالة لـ محمد محمود، نجم فريق الأهلي؛ عقب إصابته للمرة الثانية بـ الرباط الصليبي أثناء مران الفريق أمس.





ونشر نجم فريق بيراميدز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ محمد محمود.





وعلق نجم فريق بيراميدز، على الصورة، "ربنا يشفيك.. الاقوي دائمًا من يتحمل الضربات وانت ان شاء الله اقوي".





وغادر محمد محمود مران الفريق مساء أمس، الأربعاء؛ بسبب الإصابة تعرض لها أثناء مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.



