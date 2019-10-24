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مرأة

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان بلقيس فتحى ..صور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:33 ص
بلقيس
بلقيس
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هاجر هانئ
ظهرت الفنانة الخليجية بلقيس فى إحدى جلسات التصوير بإطلالة من اختيار الإستايلست MA Fashion & Media Consultancy.

وارتدت بلقيس في هذه جلسة التصوير فستانا طويلا لامعا باللون الأسود وتميز بصيحة الكرانيش وبحزام رفيع حول منطقة الخصر وقد حمل التصميم توقيع INGIE Paris، وقد بلغ سعر فستان بلقيس التصميم 18,092 ريال سعودي.

ومن الناحية الجمالية، أكملت بلقيس إطلالتها بأقراط ألماسية راقية من YESSAYAN JEWELRY، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من أنامل مصففة الشعر منيرة التونسية، ووضعت بلقيس بنفسها بعض لمسات المكياج الجذابة و المتناسقة مع لون بشرتها.

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