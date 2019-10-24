أبرز فيديوهات التوك شو.. ربطة العنق أثارت انتباهه.. شاهد قوة ملاحظة بوتين أثناء حديثه مع الرئيس السيسي.. أحمد موسى يهدي فيديو لرئيس تركيا

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



ربطة العنق أثارت انتباهه.. شاهد قوة ملاحظة بوتين أثناء حديثه مع الرئيس السيسي





داعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه قبل القمة الروسية الأفريقية التي جمعت بين الرئيسين المصري والروسي في سوتشي بروسيا.



وجذبت رابطة عنق الرئيس السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء الحديث، حيث لاحظ الرئيس الروسي بوتين ان ربطة العنق التي يرتديها في القمة «الروسية-الأفريقية» تتشابه مع رابطة العنق التي يرتديها الرئيس السيسي في القمة، حيث صادف أن ربطتي عنق الزعيمين متشابهان، ما دعا الرئيس الروسي إلى التعليق على ذلك.



وتعتبر قمة «روسيا - إفريقيا» أول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث وجهت دعوات لرؤساء كل دول القارة الأفريقية والقائمين على أكبر الاتحادات والمؤسسات الإقليمية.



وتناقش قمة «روسيا - إفريقيا» سبل تعزيز العلاقات وبلدان القارة الأفريقية في المجالات المختلفة، وستناقش القضايا الدولية وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والمخاطر الأخرى التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.



وتم إقامة المنتدى الإقتصادي «روسيا - إفريقيا» على هامش القمة بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية وممثلي الشركات التجارية الروسية، فضلا عن توقيع مجموعة مهمة من الاتفاقات في المجالات الاقتصادية الاستثمارية، وتنظم معرض المنتدى الاقتصادي «روسيا - إفريقيا» لعرض عدد من المشاريع في العديد من القطاعات.





متحدث الحكومة يكشف مفاجآتين عن أمطار أمس.. فيديو



قال المستشار نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، إن مناخ مصر أصبح يتغير كل عامين وهناك تغير فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.



وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المواطنين يعتقدون أن البالوعات الموجودة فى الشوارع و المخصصة للصرف الصحي هى المخصصة لسحب مياه الأمطار وهذا غير حقيقي.



وأشار نادر سعد إلى أن، هيئة الأرصاد قامت باصدار بيان تحذيري عن الأمطار منذ فترة، ولكن لم نتوقع بأن تكون نسبة المياه عالية كما حدث أمس.



وأوضح نادر سعد أن، هناك مفاجآت هم : كمية المطر التى سقطت كانت ضعف المياه التى توقعتها هيئة الأرصاد ،هذه الكمية الكبيرة جدًا نزلت فى وقت قصير جدًا مؤكدًا أن المياه التى تعرضت لها البلاد كانت فى 90 دقيقة.



وأوضح أن 650 ألف متر مكعب من المياه سقطت فى 90 دقيقة، وذلك فى بلد لا يوجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار.



لن نستطيع التعامل مع شفط المياه.. الحكومة تحذر المواطنين من أمطار الجمعة.. فيديو





قال المستشار نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، إن المجلس أصدر بيانًا تحذيريًا اليوم، وذلك بناء على بيان هيئة الأرصاد.



وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن البلاد ستتعرض لامطار غزيرة يوم الجمعة المقبل، ومجلس الوزراء ناشد المواطنين بعدم الخروج للشارع.



وأشار نادر سعد إلى أن المواطنين عليهم أن يستمعوا لتعليمات الحكومة للحد من الزحام، حتى نستطيع التعامل مع شفط الأمطار.



وأوضح نادر سعد أن ما حدث أمس سيحدث فى الفترة المقبلة، ولكن علينا أن نتعامل معها بدلا من إنفاق 300 مليار جنيه على شبكة تصريف المياه.



مترو الأنفاق : محطة هليوبوليس تكلفت 1.9 مليار جنيه



قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق للخط الثالث فقط، وليس الأول أو الثاني.



وأضاف والي، في حواره ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق باهظة الثمن، مشيرا إلى أن كل محطات الخط الثالث مكيفة، ومجهز بأحدث التجهيزات عالميا.



وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن محطة هليوبوليس، بها 17 سلما كهربائيا، و18 سلما عاديا، و78 كاميرا لتأمين الركاب، وكذلك توفير كل وسائل الحماية مشيرا إلى أن محطة هليوبوليس تكلفتها 1.9 مليار جنيه.



وأوضح أن أسعار تذاكر الخط الثالث أصبحت 5 ،7 ، 10، بدلا من 3 ،5 ،7، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعتبر ضئيلة لتغطي نسبة من تكلفة التشغيل والصيانة.



أهل الطفلة مروة ضحية العاشر من رمضان يروون تفاصيل الحادث.. فيديو



قال محمد طارق، شقيق والد الطفلة مروة ضحية الأمطار بمدينة العاشر من رمضان، إنه الطفلة ذات الـ 10 أعوام كانت عائدة من الدرس الذي يقع في العمارة المقابلة من منزلها.



ونوّه، "طارق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن الطفلة "مروة" أصيبت بصعق كهربائي خلال عبورها بجوار أحد عمدان الإنارة، وهو ما أودي بحياتها.



في صدد ذلك أشار والد الطفلة "صادق طارق"، إلى أنه زميلة ابنته أخطرتهم بحادث ابنتهم الأليم، والذي نجم عن غرق عمدان الإنارة بسيول الأمطار.



وأضاف "صادق"، أنهم اتصلوا بالنجدة علي الفور للأسعار في قطع التيار الكهربائي عن المنطقة، لإخراج ابنتهم من المياه، بعد ما بقت أسفلها أكثر من نصف ساعة.



بوتين يحرج الرئيس التركى.. أحمد موسى يفضح أردوغان على الهواء



عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يكشف الجهل السياسي، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن، أردوغان خلال لقائه ببوتين وفى وجود وفد اعلامى قام بفتح خريطة سوريا، وعلى الفور أمره الرئيس الروسي بإغلاق الخريطة.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، اردوغان ظهر وهو متورط أمام الإعلام.



وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن، رئيس تركيا كان جالسا مع بوتين واثنين مترجمين و الإعلاميين.



هيتعب أردوغان.. أحمد موسى يهدي فيديو لرئيس تركيا





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فيديو سيتم عرضه كـ أهداء لرئيس تركيا أردوغان.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن، هذا الفيديو هو عبارة عن مداعبة الرئيس الروسي بوتين و لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبدي إعجابه برابطة العنق الخاصة به



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هذا الفيديو سيريح رئيس تركيا، موضحًا أن رئيس تركيا أكثر الغاضبين من هذا الفيديو.



وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن، هذه المداعبة لطيفة.



أحمد موسى يحذر المواطنين بشدة من يوم الجمعة.. اعرف السبب.. فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هيئة الأرصاد الجوية وجهت تحذيرات شديدة بخصوص الأحوال الجوية يوم الجمعة المقبل، موضحًا أنه يتمنى ألا تتعرض البلاد لمثل ما حدث أمس.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأمطار أمس كانت صعبة، والجميع عانى من كثرة الأمطار.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مجلس الوزراء اجتمع اليوم، وأكد أن حل مشكلات المياه يكلف الدولة 300 مليار جنيه.



وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن المصريين عانوا كثيرا امس ومدينة نصر تحولت إلى بحيرات.

