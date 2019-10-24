حبيب الملايين.. إسماعيل يوسف يوجه رسالة لـ طارق حامد

وجه إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة تهنئة لـ طارق حامد، نجم دفاع الفريق؛ بمناسبة عيد ميلاده، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مستقبله الكروي.





ونشر إسماعيل يوسف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمعه بـ طارق حامد.





وعلق إسماعيل يوسف على الصورة "كل سنة وأنت طيب يا طارق يا ابني الغالي وعقبال مليون سنه يا احسن دفندر في أفريقيا وربنا يخليك ويديم عليك حب ملايين الزملكاوية ❤️طارق حامد حبيب الملايين".