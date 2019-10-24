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أخبار العالم

نموذج مشرف.. هكذا هنأ الجبير وزير الخارجية السعودي الجديد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:04 ص
عادل الجبير
عادل الجبير
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أحمد قاسم
هنأ عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، أمس، الأربعاء، الأمير فيصل بن فرحان على تعيينه وزيرًا للخارجية، بدلًا من الدكتور إبراهيم العساف.

وكتب عادل الجبير، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "أهنئ أخي وزميلي العزيز سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للخارجية".

وأضاف عادل الجبير، "سموه نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية، وأرفع الشكر والتقدير لقيادتنا على دعمها واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية التي نشرف جميعا بالانتساب لها".

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس، الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية، بدلًا من إبراهيم العساف.

كما تم تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وإعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وعُين بدلا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر.

وشملت الأوامر الملكية، تعيين عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
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