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رياضة

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي والقنوات الناقلة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:04 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم، الخميس، المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك ونظيره جينيراسيون السنغالي، في إياب مباراة دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على إستاد السلام بحضور 5 آلاف مشجع، وستذاع المباراة عبر قناة "أون سبورت".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، والمقرر لها مساء اليوم، الخميس، بملعب السلام في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وضمّت القائمة كلًا من:

محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.
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