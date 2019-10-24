احمد حلمى يدعم مشروع ابنته لى لى الجديد بهذه الطريقة

دعم الفنان احمد حلمى، ابنته الكبرى لي لي بعد إطلاقها مشروعًا جديدًا، يعتمد على رسم تصميمات على الملابس والحقائب، بنشر صور عبر خاصية "ستوري" لتشكلية من أعمالها.





و لي لي هي الابنة الكبرى لأحمد حلمي من زوجته الفنانة منى زكي، ولديهما ولدان هما سليم ويونس وكانا سببا في ابتعادهما عن التمثيل فترة طويلة.





وحصل احمد حلمى، على نجمة في ممشى مشاهير دبي، كاقتباس لممشى المشاهير في هوليوود walk of fame وكذلك منى زكي حيث أقيمت احتفالية خاصة لهما.





أما عن آخر أعمال احمد حلمى، في السينما فهو فيلم "خيال مآتة" وشاركت في بطولته الفنانة منة شلبي.