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فن

نداء شرارة تغنى اغنية لـ عمرو دياب.. شاهد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:41 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
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سيد احمد
نشرت الفنانة نداء شرارة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو وهى تغنى أغنية عمرو دياب الجديد "قدام مرايتها".

وعلقت نداء شرارة على الفيديو "معقول تنزل اغنية جديدة لعمرو دياب وما أغنيها ❤️ الاغنيه هاي عششششششق 😍💥 يا اخواتي البنات بعرف نفسكم حدا يهديكم اياها وانا كمان زيكم 🤣🤣🤣".

وحازت الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير، ومن أبرز التعليقات "جميلة - قلبى - بحبك - صوتك تحفة".

يذكر أن عمرو دياب طرح أغنية "قدام مرايتها" وهي سادس أغنيات ألبومه "أنا غير"، من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.
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