شاهد.. إنجى خطاب تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

نشرت الفنانة إنجى خطاب، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلقت إنجى خطاب، على الصورة، "ذلك الابتلاء الذي كشف لك الكثير من حولك لم يكن صدفة ، كان هدية من الله".



تفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "مشاء الله قمر - عسولة - بحبك".



يشار إلى أن الفنانة إنجي خطاب شاركت في مسلسل "كلبش الجزء 2"، بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.



ومسلسل كلبش 2، من بطولة أمير كرارة وروجينا والعديد من النجوم.