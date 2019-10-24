Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. إنجى خطاب تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:26 ص
انجى خطاب
انجى خطاب
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة إنجى خطاب، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت إنجى خطاب، على الصورة، "ذلك الابتلاء الذي كشف لك الكثير من حولك لم يكن صدفة ، كان هدية من الله".

تفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "مشاء الله قمر - عسولة - بحبك".

يشار إلى أن الفنانة إنجي خطاب شاركت في مسلسل "كلبش الجزء 2"، بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

ومسلسل كلبش 2، من بطولة أمير كرارة وروجينا والعديد من النجوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ تي شيرت كت.. انجى خطاب تبرز أنوثتها داخل السيارة.. شاهد

بـ كاش مايوه أسود .. إنجي خطاب تشعل إنستجرام .. شاهد

إنجي خطاب تشارك الجماهير بفيديو جديد لها.. ومتابعون: جميلة وروحك حلوة.. شاهد

إنجي خطاب تنشر صورة والدتها وتدعو لها بالشفاء

صوتي وحش بس بحب الأغنية دي.. إنجي خطاب تشارك متابعيها بفيديو غنائي بصوتها.. شاهد

بإطلالة مبهجة.. إنجي خطاب تتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

إسرائيل في حالة تأهب قصوى بسبب إيران.. تفاصيل

أهداف خيالية.. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز برباعية على جينك فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور ..صور

كنا نتمنى لقاء مرتضى منصور.. علي الكعبي يكشف تفاصيل زيارة وفد نادي العين للزمالك ..فيديو

عصائر الفاكهة أغربها.. 3 مشروبات تصيب بمرض خطير

مجلس الوزراء: إجازة جديدة للمدارس والجامعات في هذه الحالة..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهانا تحضر عيد ميلاد حبيبها السابق دريك

هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور ..صور

بـ فستان شيفون.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة ..صور