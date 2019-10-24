وزيرة التضامن تعلن موعد توحيد برامج الدعم النقدي

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تقدم برامج فى محاور الحماية والرعاية والتنمية، ففى محور الحماية تقدم الدعم النقدي المتمثل فى تكافل وكرامة، موضحة أنه "فى ديسمبر 2019 سيتم توحيد كل برامج الدعم النقدى فى برنامج واحد مشروط بالصحة والتعليم وهو برنامج تكافل وكرامة، مع مراجعة المستحقين وغير المستحقين فى المعاش الضمانى، ودخول المستحقين فى تكافل وكرامة وسيترتب عليه زيادة فى دخل الأفراد من 125 لـ 175 جنيه لكل أسرة".





وأضافت غادة والي، خلال لقائها ببرنامج "مساء DMC" تقديم الإعلامى رامى رضوان على شاشة "DMC"، أن الوزارة استبعدت 9% من الحاصلين على تكافل وكرامة هذا العام لعدم أحقيتهم، بينهم 40% حصلوا على وظائف وتم التأمين عليهم، و30% منهم يعانون إعاقات غير ثابتة وغير مستقرة، وآخرون سافروا خارج البلاد ومروا بتغيرات اقتصادية للأفضل.





وأشارت غادة والي، إلى أن المعاشات التأمينية لا تنقطع عن المواطن لأنها نتيجة مدخرات، موضحة أنه يوجد 9 مليون مواطن مستحق يحصلون على معاشات تقارب 170 مليار جنيه فى العام الواحد.





ونوهت غادة والي، بأن الوزارة تعتمد على قواعد البيانات والبحث الاجتماعي ولجان المسائلة، التي يشكلها المحافظين على مستوى كل قرية للإبلاغ عن حالات الاستحقاق أو عدم الاستحقاق.



