بنك خلق التركي أمام القضاء الأمريكي بسبب التمويل الإيراني

أمر قاض أمريكي بمثول بنك خلق التركي المملوك للدولة أمام محكمة في الخامس من نوفمبر، وحذر من أن البنك قد يتعرض لعقوبات في حالة رفضه المثول، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".





كان ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن اتهموا البنك في 16 أكتوبر بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.





وأحجم بنك خلق عن التعليق على أمر القاضي الأمريكي.. وذكر البنك في السابق أنه لم يشارك في انتهاك العقوبات مثلما ورد في الاتهامات الموجهة ضده كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأميركية نظرا لعدم وجود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة.



