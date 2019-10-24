قصة حقيقية.. قصر جورج السادس ملك بريطانيا أصبح مسجدا بـ 6 ملايين جنيه إسترليني

إذا قدر لك عزيزي قارئ هذا الموضوع وزرت لندن، فإنك بالتأكيد ستبحث عن مسجد تؤدى فيه الصلاة، وإذا ما بحثت ستجد نفسك في أحد المساجد الشهيرة الذي يحوز قدرا من التاريخ لا بأس به، وحكاية هذا المسجد كشفها لنا د.محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق.



قال عبد اللطيف لصدي البلد: يرجع الفضل لله أولًا ثم إلى حسن نشأت باشا السفير الأسبق لمصر فى بريطانيا فى بداية التفكير فى إنشاء مسجد للمسلمين فى قلب لندن، واستغل علاقته الممتازة والوطيدة مع اللورد البريطاني (لويد) رئيس المجلس النيابى البريطانى فى إقناعه بإنشاء هذا المسجد وأنه سيلقى استحسانًا طيبًا لدى جموع المسلمين فى أنحاء العالم.



ومن ثم لقى هذا الاقتراح استجابة فورية، بل أن الحكومة البريطانية رصدت من ميزانيتها مبلغ مائة ألف جنيه استرليني كمساعدة فى تنفيذ بناء هذا المسجد، وقد كان ذلك فى عام 1940م،وبداية التنفيذ حدثت بأن شكل المسلمون لجنة من سفراء الدول الإسلامية التى لها تمثيل سياسى فى بريطانيا فى ذلك الوقت وهى مصر والسعودية وإيران وتركيا.



وتابع عبد اللطيف: وقامت تلك اللجنة بشراء قصر من قصور ملك بريطانيا فى ذلك الوقت وهو جورج السادس، واجتهدت فى تحويل القصر القديم إلى مسجد، ولكن ظل المشروع يتعرض لبعض المعوقات الإدارية والقانونية من الجانب البريطانى للحصول على التصريح بالبناء، والذى تأخر كثيرًا حتى عام 1973م.



ثم بدأ العمل الفعلى لمسجد لندن فى عام 1974م وبلغت تكلفته النهائية ستة ملايين جنيه استرلينى،تم تدبيرها من العديد من بلاد العالم الإسلامى ليصبح للإسلام مسجد رائع في قلب لندن فى حى ريجنت لودج.



وتابع: يتكون المبنى فى مسجد لندن من أربع وحدات رئيسية وهى المسجد وهو من طابقين وبكل طابق قاعة كبرى للصلاة،ويعلو بيت الصلاة فى مسجد لندن قبة كبيرة يعلوها قائم نحاسى يتكون من ثلاثة انتفاخات كروية ويتوجه هلال نحاسى،والوحدات الثلاثة الأخرى المكونة للمسجد فتشتمل على المركز الإسلامى ومبانى السكن ، ووحدة الخدمات.



وللمسجد منارة شامخة فى قلب لندن ارتفاعها 50 مترًا وبها من الداخل سلم حلزونى ومصعد كهربائى،وبها أيضًا شرفة للآذان مستديرة وتتكون من إثنى عشر ضلعًا،كما أن طلائها من اللون الأبيض ويعلوها أيضًا قائم نحاسى يتوجه هلال على نمط الموجود أعلى القبة،وكلًا من الهلالين أعلى المئذنة والقبة لها دلالات إسلامية عظيمة خاصة فى نفوس المسلمين.



وأضاف عبد اللطيف: يقوم مسجد لندن بدور رائع بالنسبة للمسلمين وأبنائهم المقيمين فى بريطانيا،حيث توجد به مكتبة رائعة كما يقوم بأدوار اجتماعية وثقافية وتعليمية وأسرية،كما أنه يدعو كبار المفكرين والعلماء المسلمين لإلقاء المحاضرات وعقد ندوات فى مواضيع شتى تهم المسلمين ، كما أنه يقوم بتسجيل إشهار المسلمين الجدد داخل بريطانيا.