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ثقافة

خبير آثار يكشف أسرار ألقاب وأسماء ملوك مصر القديمة ..صور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:42 ص
خبير أثار يكشف أسرار
خبير أثار يكشف أسرار ألقاب وأسماء ملوك مصر القديمة
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علاء المنياوي
كشف الدكتور محمود حامد الحصري، مدرس اللغة المصرية القديمة والخبير الأثري، عن أن اللغة المصرية القديمة اشتملت على أنماط عديدة من الألقاب والمفردات والصيغ التقليدية، والخاصة بالتمنيات والدعوات والنداء والقرابين، وغيرها من الصيغ والعبارات التي تكررت كثيرًا بتكرار المناظر والنصوص.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها ضمن الدورة التدريبية في اللغة المصرية القديمة، والمنعقدة حاليا في معبد بهبيت الحجارة بسمنود في محافظة الغربية، وتستمر الدورة لمدة شهر،تحت رعاية الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، وإشراف ومتابعة من مصطفى عثمان مدير عام وسط الدلتا وميمي إبراهيم مدير عام الغربية.

وتابع: كانت هناك خمسة ألقاب ملكية لكل ملك، لقب خاص باسم الميلاد والأربعة ألقاب الأخرى خاصة بتولية العرش، وكان هذا من بداية الدولة القديمة حيث أصبح لكل ملك خمسة ألقاب.

وكانت ثلاثة ألقاب منهم شائعة الاستخدام على الآثار والاثنان الآخران وهما "النبتي" واسم "حورس الذهبي" كانوا أقل استخدامًا، حيث تعد هذه الألقاب تفخيمية تشكلت منها أسماء الملك ونعوته، وهذه الألقاب في مجملها ترمز إلى السلطة الدنيوية والقوة المقدسة.

وظهر الكثير والكثير من الأسماء الملكية الخاصة بملوك مصر القديمة، وكانت أسماء الملوك بصفة عامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسماء آلهة أو مناطق بعينها أو معتقدات معينة، وهي بذلك تعبر عن معاني بعينها أراد المصري القديم أن يوضحها من خلال ذكر اسم إله معين مع الاسم ليوضح قوة هذا الإله وسيطرته وارتباط الملك به، وبالنسبة لذكر بعض المناطق مع الأسماء ليدل علي ازدهار منطقة أو مدينة بعينها أو ازدهار معبد معين، أو معتقد ديني.

خبير آثار يكشف أسرار ألقاب وأسماء ملوك مصر القديمة ..صور
خبير آثار يكشف أسرار ألقاب وأسماء ملوك مصر القديمة ..صور
خبير آثار يكشف أسرار ألقاب وأسماء ملوك مصر القديمة ..صور
خبير آثار يكشف أسرار ألقاب وأسماء ملوك مصر القديمة ..صور
خبير آثار يكشف أسرار ألقاب وأسماء ملوك مصر القديمة ..صور
خبير آثار يكشف أسرار ألقاب وأسماء ملوك مصر القديمة ..صور
خبير آثار يكشف أسرار ألقاب وأسماء ملوك مصر القديمة ..صور
خبير آثار يكشف أسرار ألقاب وأسماء ملوك مصر القديمة ..صور
خبير آثار يكشف أسرار ألقاب وأسماء ملوك مصر القديمة ..صور
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