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طريقة عمل منين بالجبنة بأسهل الخطوات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:50 ص
طريقة عمل منين بالجبنة
طريقة عمل منين بالجبنة
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هاجر هانئ
منين بالجبنة من المعجنات اللذيذة و الشهية كما يحرص الكثير على تناولها فى وجبة الأفطار، فالنقدم لكم طريقة عمل منين من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى من مطبخ الشيف على قد الإيد.

مقادير منين بالجبنة
3 كوب دقيق
نصف كوب سمنة
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
ربع كوب زيت
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
رشة سكر
ماء للعجن

-الحشو
جبنة فيتا

-الوجه
بيضة
فانيليا
حبة البركة

طريقة تحضير منين بالجبنة
* يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والملح والسكر
* يضاف الزيت والسمنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* يقطع ويفرد في شكل شرائح ويضاف الجبنة على الوجه
* تلف العجينة على الجبنة وتقطع شرائح وترص في صينية
* يدهن الوجه بالبيض والفانيليا ويرش بحبة البركة
* توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج

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