طريقة عمل منين بالجبنة بأسهل الخطوات

منين بالجبنة من المعجنات اللذيذة و الشهية كما يحرص الكثير على تناولها فى وجبة الأفطار، فالنقدم لكم طريقة عمل منين من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى من مطبخ الشيف على قد الإيد.



مقادير منين بالجبنة

3 كوب دقيق

نصف كوب سمنة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

ربع كوب زيت

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن



-الحشو

جبنة فيتا



-الوجه

بيضة

فانيليا

حبة البركة



طريقة تحضير منين بالجبنة

* يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والملح والسكر

* يضاف الزيت والسمنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* يقطع ويفرد في شكل شرائح ويضاف الجبنة على الوجه

* تلف العجينة على الجبنة وتقطع شرائح وترص في صينية

* يدهن الوجه بالبيض والفانيليا ويرش بحبة البركة

* توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج



