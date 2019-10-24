طريقة عمل منين بالجبنة بأسهل الخطوات

منين بالجبنة من المعجنات اللذيذة و الشهية كما يحرص الكثير على تناولها فى وجبة الأفطار، فالنقدم لكم طريقة عمل منين من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى من مطبخ الشيف على قد الإيد.
مقادير منين بالجبنة
3 كوب دقيق
نصف كوب سمنة
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
ربع كوب زيت
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
رشة سكر
ماء للعجن
-الحشو
جبنة فيتا
-الوجه
بيضة
فانيليا
حبة البركة
طريقة تحضير منين بالجبنة
* يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والملح والسكر
* يضاف الزيت والسمنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* يقطع ويفرد في شكل شرائح ويضاف الجبنة على الوجه
* تلف العجينة على الجبنة وتقطع شرائح وترص في صينية
* يدهن الوجه بالبيض والفانيليا ويرش بحبة البركة
* توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج
مقادير منين بالجبنة
3 كوب دقيق
نصف كوب سمنة
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
ربع كوب زيت
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
رشة سكر
ماء للعجن
-الحشو
جبنة فيتا
-الوجه
بيضة
فانيليا
حبة البركة
طريقة تحضير منين بالجبنة
* يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والملح والسكر
* يضاف الزيت والسمنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* يقطع ويفرد في شكل شرائح ويضاف الجبنة على الوجه
* تلف العجينة على الجبنة وتقطع شرائح وترص في صينية
* يدهن الوجه بالبيض والفانيليا ويرش بحبة البركة
* توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج